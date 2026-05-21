Потери врага на 21 мая 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 910 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ на 1 548-е сутки полномасштабной войны превысили 1,352 млн.

  • личного состава — около 1 352 980 (+910);
  • танков — 11 943;
  • боевых бронированных машин — 24 591 (+5);
  • артиллерийских систем — 42 454 (+54);
  • реактивных систем залпового огня — 1 797 (+2);
  • средств противовоздушной обороны — 1 389 (+1);
  • самолетов — 436;
  • вертолетов — 353;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 302 787 (+1 715);
  • наземных робототехнических комплексов — 1 436 (+4);
  • крылатых ракет — 4 632;
  • кораблей (катеров) — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 98 070 (+202);
  • специальной техники — 4 207 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 548-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

