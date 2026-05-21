Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 21 мая: ликвидировано 910 оккупантов и 54 артсистемы
Потери врага на 21 мая 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 910 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ на 1 548-е сутки полномасштабной войны превысили 1,352 млн.
Потери врага на 21 мая 2026 года
- личного состава — около 1 352 980 (+910);
- танков — 11 943;
- боевых бронированных машин — 24 591 (+5);
- артиллерийских систем — 42 454 (+54);
- реактивных систем залпового огня — 1 797 (+2);
- средств противовоздушной обороны — 1 389 (+1);
- самолетов — 436;
- вертолетов — 353;
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 302 787 (+1 715);
- наземных робототехнических комплексов — 1 436 (+4);
- крылатых ракет — 4 632;
- кораблей (катеров) — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 98 070 (+202);
- специальной техники — 4 207 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 548-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.