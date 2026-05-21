Потери врага на 21 мая 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 910 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ на 1 548-е сутки полномасштабной войны превысили 1,352 млн.

личного состава — около 1 352 980 (+910);

танков — 11 943;

боевых бронированных машин — 24 591 (+5);

артиллерийских систем — 42 454 (+54);

реактивных систем залпового огня — 1 797 (+2);

средств противовоздушной обороны — 1 389 (+1);

самолетов — 436;

вертолетов — 353;

беспилотников оперативно-тактического уровня — 302 787 (+1 715);

наземных робототехнических комплексов — 1 436 (+4);

крылатых ракет — 4 632;

кораблей (катеров) — 33;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 98 070 (+202);

специальной техники — 4 207 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 548-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

