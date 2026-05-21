Взрывы в Днепре: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
Взрывы в Днепре прогремели утром 21 мая. В результате атаки на Днепр пострадали два человека.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Взрывы в Днепре 21 мая: что известно
По словам Ганжи, во время взрывов в Днепре повреждена квартира на пятом этаже пятиэтажного дома.
Взрывной волной также повреждены несколько соседних домов — там повылетали окна.
Кроме того, в результате взрывов в Днепре сегодня пострадали 58-летняя и 35-летняя женщины.
Медики оказали им помощь на месте. Госпитализация не понадобилась — женщины будут лечиться амбулаторно.
Информация об окончательных последствиях атаки уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 548-е сутки.
Фото: Днепропетровская ОВА