Взрывы в Днепре прогремели утром 21 мая. В результате атаки на Днепр пострадали два человека.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 21 мая: что известно

По словам Ганжи, во время взрывов в Днепре повреждена квартира на пятом этаже пятиэтажного дома.

Взрывной волной также повреждены несколько соседних домов — там повылетали окна.

Кроме того, в результате взрывов в Днепре сегодня пострадали 58-летняя и 35-летняя женщины.

Медики оказали им помощь на месте. Госпитализация не понадобилась — женщины будут лечиться амбулаторно.

Информация об окончательных последствиях атаки уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 548-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

