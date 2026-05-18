В Украине тема пенсионного обеспечения в последние годы стала довольно острой. Из-за экономических трудностей, войны и массовой трудовой миграции часть граждан работала за рубежом, не уплачивая взносы в пенсионную систему.

Какой может быть пенсия, если есть только 5 лет стажа

По состоянию на 2026 год пенсионная выплата в Украине напрямую зависит от имеющегося страхового стажа. Главное правило — право на назначение пенсии по возрасту имеют только те граждане, у которых накоплено не менее 15 лет официального страхового стажа.

Если у человека всего 5 лет официального трудоустройства, рассчитывать на пенсию по возрасту он не может. Это связано с тем, что 15 лет стажа — это минимальный порог, открывающий доступ к пенсионным выплатам в 65 лет.

Размер пенсии в Украине определяется по установленной законом формуле, которая учитывает несколько ключевых параметров. Среди основных факторов — средний уровень заработной платы в стране за три года, индивидуальный коэффициент заработка, а также продолжительность страхового стажа, который напрямую влияет на итоговый размер выплат.

Если у человека более 15 лет официального страхового стажа, он может рассчитывать на относительно более высокий размер пенсионных выплат. Особенно это касается случаев, когда в течение трудовой деятельности уплачивались взносы с “белой” заработной платы, превышавшей средний уровень по стране. В таких ситуациях пенсия формируется не только за счет стажа, но и благодаря более высоким личным взносам.

В то же время стоит учитывать, что именно продолжительность страхового стажа повышает коэффициент, который используется в формуле расчета пенсии. Чем дольше человек официально работал и платил взносы, тем больше будет итоговый размер выплат.

Вместе с тем, такая система расчета применяется только при наличии минимально необходимого страхового стажа. Если же у человека менее 15 лет официального стажа, он не подпадает под стандартную пенсионную формулу и не может получать пенсию по возрасту в классическом виде. Поэтому в таком случае действуют другие механизмы государственной поддержки.

Однако отсутствие права на пенсию не означает полного отсутствия государственной поддержки. В таких случаях назначается не пенсия, а государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию.

Эта выплата:

не рассчитывается по пенсионной формуле;

не зависит от зарплаты в прошлом;

имеет фиксированный характер и существенно ниже минимальной пенсии.

Получить ее могут граждане, достигшие 65 лет, но не имеющие необходимого страхового стажа. Также обязательными условиями являются постоянное проживание в Украине и отсутствие значительных дополнительных доходов или других государственных выплат.

Если у человека 5 лет официального стажа, какова будет пенсия: размер выплат

Размер государственной социальной помощи привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. В 2026 году он составляет 2 595 грн в месяц.

Эта сумма является фиксированной и не учитывает ни предыдущую зарплату, ни профессиональный опыт.

Можно ли улучшить ситуацию с 5 годами стажа

Специалисты советуют заранее проверять свой страховой стаж, ведь иногда случаются ошибки или работодатели не платят взносы. В таких случаях периоды работы можно подтвердить документально или даже через суд.

Если же стажа действительно не хватает, закон предусматривает возможность его добровольной “докупки”. Это означает уплату единого социального взноса самостоятельно.

В 2026 году минимальный взнос составляет примерно 1 902 грн в месяц. Если же нужно компенсировать предыдущие периоды без официальной работы, сумма увеличивается вдвое — до 3 804 грн в месяц, то есть около 45 тыс. грн за год стажа.

Оформить это можно через налоговые органы путем заключения договора о добровольном участии в системе социального страхования.

