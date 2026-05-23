Ежегодно 23 мая в Украине отмечают День Героев — праздник всех борцов за независимость, свободу и достоинство нашего государства.

В эту дату мы вспоминаем рыцарей Киевской Руси, казаков гетманской эпохи, сечевых стрельцов, воинов армии УНР, ОУН, УПА, героев Небесной Сотни и защитников, которые сейчас дают отпор российским оккупантам.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Героев в картинках, стихах и прозе.

Отправьте их своим родным, друзьям, знакомым или поделитесь в соцсетях — чтобы слова благодарности и уважения достигли каждого, кто борется за нашу свободу.

День Героев Украины — картинки

Поздравления с Днем Героев Украины в стихах

***

С Днем Героев Украины

Тебя поздравляю искренне.

Спасибо за твое мужество,

Силу, достоинство и веру.

За то, что день и ночь стоишь

На страже мира и света,

Благодаря тебе живет

Страна наша родная.

***

В этот день мы поздравляем героев,

Тех, которые нас жизнью защищают!

Тех, которые нам верить помогают!

Тех, которые ни в чем преград не знают!

Тех, которые Украину прославляют!

***

Родные, несокрушимые, мужественные и храбрые,

Самые смелые, отважные и добрые,

Любящие, милые, нежные и любимые,

Умелые, уверенные и несравненные.

Искренняя благодарность вам, наши герои!

Врага уничтожите вы в поединке.

Вами гордимся и верим безгранично!

Будем свободны мы и независимы!

***

Возвращайся, пожалуйста, живым.

Я прошу не много и не мало.

Каждый вечер молюсь всем святым

Чтобы несчастье тебя не постигло.

Чтобы ангел закрыл от беды,

Над тобой расправив крылья,

И шоб пуля злой орды

Не увидела, не задела.

Ясным утром и днем дождливым,

Я шепчу в синее небо:

Возвращайся, пожалуйста, живым,

Родина ждет тебя.

***

Поздравления с Днем Героев Украины в прозе

***

Поздравляем вас с Днем Героев, наши защитники!

Склоняем головы перед вашим мужеством, выдержкой и смелостью. Вы — щит нашего государства, пример несокрушимости и чести. Желаем вам силы, крепкого здоровья, надежного тыла и скорейшего возвращения домой. Мы гордимся вами и благодарны за каждый новый день.

***

С Днем Героев! Низкий поклон каждому, кто с оружием в руках и с верой в сердце защищает Украину! В этот день — сильных, смелых, настоящих героев — мы молимся за вас, гордимся вами и верим, что победа будет за Украиной. С праздником!

***

Поздравляем наших защитников с Днем Героев! Спасибо вам за то, что оберегаете наши семьи, города, села и будущее страны. Молимся за вас и верим в победу. Возвращайтесь живыми!

***

Сегодня поздравляем всех героев Украины. Вы — наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, покой близких — в ваших надежных, сильных руках. Желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, сил, мужества, смелости и профессиональных успехов! С праздником!

***

Поздравляю с Днем Героев Украины! Эта важная и одновременно болезненная дата напоминает нам, какой дорогой ценой завоевывается свобода. Спасибо каждому, кто защищает наше государство и борется за независимость. Сила вашего духа вдохновляет, низкий вам поклон! И светлая память тем, кого больше нет с нами!

***

