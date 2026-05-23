День Героев Украины 2026: поздравления в картинках, стихах и прозе
Ежегодно 23 мая в Украине отмечают День Героев — праздник всех борцов за независимость, свободу и достоинство нашего государства.
В эту дату мы вспоминаем рыцарей Киевской Руси, казаков гетманской эпохи, сечевых стрельцов, воинов армии УНР, ОУН, УПА, героев Небесной Сотни и защитников, которые сейчас дают отпор российским оккупантам.
Поздравления с Днем Героев Украины в стихах
***
С Днем Героев Украины
Тебя поздравляю искренне.
Спасибо за твое мужество,
Силу, достоинство и веру.
За то, что день и ночь стоишь
На страже мира и света,
Благодаря тебе живет
Страна наша родная.
***
В этот день мы поздравляем героев,
Тех, которые нас жизнью защищают!
Тех, которые нам верить помогают!
Тех, которые ни в чем преград не знают!
Тех, которые Украину прославляют!
***
Родные, несокрушимые, мужественные и храбрые,
Самые смелые, отважные и добрые,
Любящие, милые, нежные и любимые,
Умелые, уверенные и несравненные.
Искренняя благодарность вам, наши герои!
Врага уничтожите вы в поединке.
Вами гордимся и верим безгранично!
Будем свободны мы и независимы!
***
Возвращайся, пожалуйста, живым.
Я прошу не много и не мало.
Каждый вечер молюсь всем святым
Чтобы несчастье тебя не постигло.
Чтобы ангел закрыл от беды,
Над тобой расправив крылья,
И шоб пуля злой орды
Не увидела, не задела.
Ясным утром и днем дождливым,
Я шепчу в синее небо:
Возвращайся, пожалуйста, живым,
Родина ждет тебя.
***
Поздравления с Днем Героев Украины в прозе
***
Поздравляем вас с Днем Героев, наши защитники!
Склоняем головы перед вашим мужеством, выдержкой и смелостью. Вы — щит нашего государства, пример несокрушимости и чести. Желаем вам силы, крепкого здоровья, надежного тыла и скорейшего возвращения домой. Мы гордимся вами и благодарны за каждый новый день.
***
С Днем Героев! Низкий поклон каждому, кто с оружием в руках и с верой в сердце защищает Украину! В этот день — сильных, смелых, настоящих героев — мы молимся за вас, гордимся вами и верим, что победа будет за Украиной. С праздником!
***
Поздравляем наших защитников с Днем Героев! Спасибо вам за то, что оберегаете наши семьи, города, села и будущее страны. Молимся за вас и верим в победу. Возвращайтесь живыми!
***
Сегодня поздравляем всех героев Украины. Вы — наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, покой близких — в ваших надежных, сильных руках. Желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, сил, мужества, смелости и профессиональных успехов! С праздником!
***
Поздравляю с Днем Героев Украины! Эта важная и одновременно болезненная дата напоминает нам, какой дорогой ценой завоевывается свобода. Спасибо каждому, кто защищает наше государство и борется за независимость. Сила вашего духа вдохновляет, низкий вам поклон! И светлая память тем, кого больше нет с нами!
***