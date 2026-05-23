Букмекеры активно принимают ставки на бой в супертяжелом весе, который состоится 23 мая в Гизе (Египет) у знаменитых пирамид между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF Александром Усиком и нидерландцем Рико Верховеном.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер.

Прогноз на бой Усик – Верховен

Ставки на победу Усика принимаются с коэффициентом 1.1, тогда как успех британца оценивается котировкой 9.08. На ничью дают 21.00.

На победу Усика нокаутом предлагают коэффициент 1.20, на победу Верховена аналогичным образом – 15.00. Вероятность победы украинца по очкам – 5.00, а нидерландца – 25.00.

Начало боя Александр Усик – Рико Верховен запланировано ориентировочно на 21:45 по киевскому времени.

На кону поединка будет стоять пояс WBC, которым владеет украинский чемпион. В андеркарде боя Усик — Верховен запланировано девять поединков.

В начале апреля Усик и Верховен провели первую дуэль взглядов и пресс-конференцию, посвященную вечеру бокса.

Дуэль взглядов длилась почти две минуты. Ее прервал промоутер нидерландца Эдди Хирн.

