Усик – Верховен: букмекеры назвали фаворита боя
Букмекеры активно принимают ставки на бой в супертяжелом весе, который состоится 23 мая в Гизе (Египет) у знаменитых пирамид между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF Александром Усиком и нидерландцем Рико Верховеном.
По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер.
Ставки на победу Усика принимаются с коэффициентом 1.1, тогда как успех британца оценивается котировкой 9.08. На ничью дают 21.00.
На победу Усика нокаутом предлагают коэффициент 1.20, на победу Верховена аналогичным образом – 15.00. Вероятность победы украинца по очкам – 5.00, а нидерландца – 25.00.
Начало боя Александр Усик – Рико Верховен запланировано ориентировочно на 21:45 по киевскому времени.
На кону поединка будет стоять пояс WBC, которым владеет украинский чемпион. В андеркарде боя Усик — Верховен запланировано девять поединков.
В начале апреля Усик и Верховен провели первую дуэль взглядов и пресс-конференцию, посвященную вечеру бокса.
Дуэль взглядов длилась почти две минуты. Ее прервал промоутер нидерландца Эдди Хирн.