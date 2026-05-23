В ночь на 23 мая (с 18:30 22 мая) российский враг атаковал Украину 124 ударными БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия с направлений: Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Гвардейское, что в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы ВСУ.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 102 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на девяти локациях, а также падение обломков сбитых дронов на пяти локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируется еще несколько групп вражеских БПЛА.

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, этой ночью над Днепропетровской областью силы ПВО Воздушного командования Восток сбили 14 ударных БПЛА.

Так, россияне обстреляли Петропавловскую, Шахтерскую и Васильковскую общины в Синельниковском районе. Повреждены многоквартирный дом, административное здание и хозяйственная постройка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 550-е сутки.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Источник : Воздушные силы ВСУ

