В мае 2026 года церковный календарь посвящен важным событиям пасхального цикла, среди которых Вознесение Господне и Троица — Пятидесятница.

В течение месяца верующие также почитают апостолов, мучеников и выдающихся деятелей церкви. Среди них — апостол и евангелист Иоанн Богослов, равноапостольные Кирилл и Мефодий, а также святые Константин и Елена.

Факты ICTV составили церковный календарь на май 2026 года по дням — ключевые даты религиозных праздников приведены по новоюлианскому календарю.

Церковные праздники в мае 2026 года

  • 1 мая — святого пророка Иеремии.
  • 2 мая — святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского.
  • 3 мая — святого преподобного Феодосия Печерского.
  • 4 мая — святой мученицы Пелагеи.
  • 5 мая — святой мученицы Ирины.
  • 6 мая — праведного Иова Многострадального; преподобного Иова Почаевского.
  • 7 мая — святого мученика Акакия.
  • 8 мая — святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова; святого преподобного Арсения Великого.
  • 9 мая — перенесение мощей святителя Николая Чудотворца; святого пророка Исаии; святого мученика Христофора.
  • 10 мая — святого апостола Симона Зилота.
  • 11 мая — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славян.
  • 12 мая — святителей Епифания и Германа.
  • 13 мая — святой мученицы Гликерии.
  • 14 мая — святого мученика Исидора.
  • 15 мая — святого преподобного Пахомия Великого.
  • 16 мая — святого преподобного Феодора Освященного.
  • 17 мая — святого апостола Андроника.
  • 18 мая — святых мучеников Феодота, Петра, Дионисия, Андрея и других.
  • 19 мая — святого священномученика Патрикия, епископа Прусского.
  • 20 мая — святого мученика Талалея.
  • 21 мая — Вознесение Господне; святых равноапостольных Константина и Елены.
  • 22 мая — святого мученика Василиска.
  • 23 мая — святого преподобного Михаила; святой преподобной Евфросинии.
  • 24 мая — святого преподобного Симеона Дивногорца.
  • 25 мая — третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя.
  • 26 мая — святого апостола Карпа.
  • 27 мая — святого священномученика Ферапонта.
  • 28 мая — святого преподобного Никиты, епископа Халкидонского.
  • 29 мая — святой преподобномученицы Феодосии.
  • 30 мая — святого преподобного Исаакия Далматского.
  • 31 мая — Пресвятой Троицы (Пятидесятница); святого апостола Иеремии; святого мученика Ирмея.
