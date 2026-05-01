Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
4 мин.
Церковный календарь на май 2026 года: когда Вознесение и Троица
В мае 2026 года церковный календарь посвящен важным событиям пасхального цикла, среди которых Вознесение Господне и Троица — Пятидесятница.
В течение месяца верующие также почитают апостолов, мучеников и выдающихся деятелей церкви. Среди них — апостол и евангелист Иоанн Богослов, равноапостольные Кирилл и Мефодий, а также святые Константин и Елена.
Факты ICTV составили церковный календарь на май 2026 года по дням — ключевые даты религиозных праздников приведены по новоюлианскому календарю.
Сейчас смотрят
Церковные праздники в мае 2026 года
- 1 мая — святого пророка Иеремии.
- 2 мая — святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского.
- 3 мая — святого преподобного Феодосия Печерского.
- 4 мая — святой мученицы Пелагеи.
- 5 мая — святой мученицы Ирины.
- 6 мая — праведного Иова Многострадального; преподобного Иова Почаевского.
- 7 мая — святого мученика Акакия.
- 8 мая — святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова; святого преподобного Арсения Великого.
- 9 мая — перенесение мощей святителя Николая Чудотворца; святого пророка Исаии; святого мученика Христофора.
- 10 мая — святого апостола Симона Зилота.
- 11 мая — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славян.
- 12 мая — святителей Епифания и Германа.
- 13 мая — святой мученицы Гликерии.
- 14 мая — святого мученика Исидора.
- 15 мая — святого преподобного Пахомия Великого.
- 16 мая — святого преподобного Феодора Освященного.
- 17 мая — святого апостола Андроника.
- 18 мая — святых мучеников Феодота, Петра, Дионисия, Андрея и других.
- 19 мая — святого священномученика Патрикия, епископа Прусского.
- 20 мая — святого мученика Талалея.
- 21 мая — Вознесение Господне; святых равноапостольных Константина и Елены.
- 22 мая — святого мученика Василиска.
- 23 мая — святого преподобного Михаила; святой преподобной Евфросинии.
- 24 мая — святого преподобного Симеона Дивногорца.
- 25 мая — третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя.
- 26 мая — святого апостола Карпа.
- 27 мая — святого священномученика Ферапонта.
- 28 мая — святого преподобного Никиты, епископа Халкидонского.
- 29 мая — святой преподобномученицы Феодосии.
- 30 мая — святого преподобного Исаакия Далматского.
- 31 мая — Пресвятой Троицы (Пятидесятница); святого апостола Иеремии; святого мученика Ирмея.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.