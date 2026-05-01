В мае 2026 года церковный календарь посвящен важным событиям пасхального цикла, среди которых Вознесение Господне и Троица — Пятидесятница.

В течение месяца верующие также почитают апостолов, мучеников и выдающихся деятелей церкви. Среди них — апостол и евангелист Иоанн Богослов, равноапостольные Кирилл и Мефодий, а также святые Константин и Елена.

Факты ICTV составили церковный календарь на май 2026 года по дням — ключевые даты религиозных праздников приведены по новоюлианскому календарю.

Церковные праздники в мае 2026 года

1 мая — святого пророка Иеремии.

2 мая — святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского.

3 мая — святого преподобного Феодосия Печерского.

4 мая — святой мученицы Пелагеи.

5 мая — святой мученицы Ирины.

6 мая — праведного Иова Многострадального; преподобного Иова Почаевского.

7 мая — святого мученика Акакия.

8 мая — святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова; святого преподобного Арсения Великого.

9 мая — перенесение мощей святителя Николая Чудотворца; святого пророка Исаии; святого мученика Христофора.

10 мая — святого апостола Симона Зилота.

11 мая — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славян.

12 мая — святителей Епифания и Германа.

13 мая — святой мученицы Гликерии.

14 мая — святого мученика Исидора.

15 мая — святого преподобного Пахомия Великого.

16 мая — святого преподобного Феодора Освященного.

17 мая — святого апостола Андроника.

18 мая — святых мучеников Феодота, Петра, Дионисия, Андрея и других.

19 мая — святого священномученика Патрикия, епископа Прусского.

20 мая — святого мученика Талалея.

21 мая — Вознесение Господне; святых равноапостольных Константина и Елены.

22 мая — святого мученика Василиска.

23 мая — святого преподобного Михаила; святой преподобной Евфросинии.

24 мая — святого преподобного Симеона Дивногорца.

25 мая — третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

26 мая — святого апостола Карпа.

27 мая — святого священномученика Ферапонта.

28 мая — святого преподобного Никиты, епископа Халкидонского.

29 мая — святой преподобномученицы Феодосии.

30 мая — святого преподобного Исаакия Далматского.

31 мая — Пресвятой Троицы (Пятидесятница); святого апостола Иеремии; святого мученика Ирмея.

