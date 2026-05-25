Сьогодні, 25 травня, українці відзначають День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, а також День філолога.

У світі на цю дату припадають Всесвітній день хірургії, Всесвітній день щитоподібної залози, Міжнародний день зниклих безвісти дітей, Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму, Міжнародний день без пластику та День рушника.

Православні віряни 25 травня згадують третє віднайдення глави святого пророка Іоанна Хрестителя – подію, що має глибоке духовне значення.

Факти ICTV дізналися більше про історію свят цього дня, хто відзначає іменини, до яких прикмет зверталися наші предки, а також що можна і чого не варто робити сьогодні.

Яке сьогодні церковне свято – 25 травня 2026 року

Сьогодні православна церква відзначає третє віднайдення глави святого пророка Іоанна Хрестителя.

Ця подія сталася близько 850 року. Після іконоборчих гонінь у Візантії голова Іоанна Хрестителя, захована в землі поблизу Коман, була чудесно знайдена завдяки видінню патріарха Ігнатія.

Святиню перенесли до Константинополя, де вона була урочисто покладена в придворній церкві 25 травня.

Який сьогодні, 25 травня 2026 року, день в Україні

Українці відзначають День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Це доволі молоде професійне свято, започатковане у 2021 році, щоби вшанувати фахівців, які забезпечують кіберзахист і надійний зв’язок у системі національної безпеки.

Також 25 травня святкують День філолога – професійне свято мовознавців, літературознавців і викладачів, які зберігають мовну спадщину, розвивають культуру слова і формують національну ідентичність.

Хто святкує день ангела 25 травня 2026 року

Цього дня іменини відзначають ті, кого звати Іван, Інокентій, Теодор, Федір та Ян. Усіх, хто носить ці імена, вітають з днем ангела, бажають здоров’я, радості, душевного спокою та небесного заступництва.

Що не можна робити 25 травня 2026 року

Не залишайте брудний посуд на ніч – це може спричинити сварки в родині.

Не давайте гроші в борг і не позичайте речі, бо так можна “винести” добробут із дому.

Уникайте сварок, лайки та різких слів. Вважається, що це притягує нещастя.

Не використовуйте гострі предмети – це може накликати прикрі випадки.

Що можна робити сьогодні

Цього дня традиційно зверталися до молитви за здоров’я близьких і душевний спокій. Вважалося добрим знаком провести час із родиною, зробити щиру добру справу, поділитися з кимось їжею чи речами.

Особливу увагу приділяли горобині: гілку з квітами ставили у вазу для захисту дому, клали під подушку для спокійного сну та під колиску як оберіг для дитини. Зібрані квіти сушили – взимку з них готували чай, що мав цілющі властивості.

Народні прикмети на 25 травня 2026 року

Багато роси – на щедрий урожай.

Горобина рясно цвіте – вродить зерно.

Ластівки низько літають – до дощу.

Соловей співає вночі – буде тепло.

