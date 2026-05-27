Сьогодні, 27 травня, в Україні День Сил спеціальних операцій ЗСУ — окремого роду військ, до складу якого входять спецпризначенці та підрозділи інформаційно-психологічних операцій.

У світі відзначають День екстреної медичної допомоги та Міжнародний день маркетингу. Також на цю дату припадають День захисту від Сонця й День народження скотча, але не шотландського міцного напою, а клейкої стрічки, що, як жартома кажуть, може витримати все.

Крім того, щороку останньої середи травня відзначається Всесвітній день видри — екологічна подія, започаткована захисниками цих милих та кумедних тваринок.

Зараз дивляться

Православні віряни 27 травня вшановують священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського

Факти ICTV дізналися більше про історію свят цього дня, хто відзначає іменини, до яких прикмет зверталися наші предки, а також що можна і чого не варто робити сьогодні.

Яке сьогодні церковне свято – 27 травня 2026 року

Православна церква 27 травня вшановує священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського. Ферапонт жив у III столітті в місті Сарди (сучасна Туреччина) і був єпископом, який активно проповідував християнство. За свою віру він зазнав жорстоких катувань і був страчений.

Який сьогодні, 27 травня 2026 року, день в Україні

27 травня в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Нову дату професійного свята встановили у 2025 році указом президента Володимира Зеленського. Її обрали на честь операції зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту 27 травня 2014 року, коли українські спецпризначенці підняли над ним прапор України.

Сили спеціальних операцій офіційно створили як окремий рід військ 5 січня 2016 року в межах реформування Збройних сил України. До складу ССО входять підрозділи спеціального призначення та інформаційно-психологічних операцій. Їхні бійці виконують спеціальну розвідку, працюють у тилу ворога, беруть участь в антитерористичних операціях і підтримують рух опору на тимчасово окупованих територіях.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сили спеціальних операцій стали одним із ключових елементів оборони України. Військові ССО беруть участь у найскладніших бойових завданнях, операціях зі звільнення територій та знищенні ворожих командних пунктів і техніки. Девіз Сил спеціальних операцій — Іду на ви!.

Хто святкує день ангела 27 травня 2026 року

Сьогоднішній день особливий для тих, хто носить імена Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян та Анастасія. Цього дня заведено вітати іменинників теплими словами, бажати їм сили, миру, здоров’я та небесного заступництва.

Що не можна робити 27 травня 2026 року

Давати або брати в борг, оскільки вважається, що гроші, взяті цього дня, важко повернути.

Носити один і той самий одяг весь день. Рекомендується змінити образ хоча би раз, щоб уникнути “налиплої” нечисті та забезпечити оновлення енергії.

Спати на чужій подушці. За народними уявленнями, це може спричинити плутанину в думках і призвести до неправильних рішень.

Кривлятися перед дзеркалом. Вважається, що відображення впливає на подальший хід подій у житті.

Що можна робити сьогодні

27 травня – день, коли особливо доречно звернутися до молитви, побути в тиші або відвідати храм. Священномученика Ферапонта вшановують як приклад віри й стійкості, тому сьогоднішня молитва про духовну рівновагу матиме особливу силу.

У народі вважали цей день сприятливим для посіву огірків і льону, бо земля прогрівається, і припиняються холодні вітри. Городні справи сьогодні обіцяють гарний урожай і добробут у домі.

Також вважалося, що це добрий час для примирення, коли варто пробачати, забувати образи й відновлювати злагоду в родині. Щирі слова й добрі вчинки сьогодні особливо важливі.

Народні прикмети на 27 травня 2026 року

Рясна роса вранці – очікується ясний і сонячний день.

Ластівки літають високо – погода буде теплою і без опадів.

Червоний захід сонця – наступного дня можливий дощ.

Туман уранці – восени буде багато грибів.

Якщо день похмурий – літо буде дощовим.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.