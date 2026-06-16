Сьогодні, 16 червня, у світі відзначають низку незвичних та цікавих дат. Серед них – Міжнародний день водоспаду, Всесвітній день морських черепах, День свіжих овочів, Міжнародний день сімейних грошових переказів, а також Міжнародний день домашніх працівників.

Православна церква 16 червня вшановує святителя Тихона.

Факти ICTV дізнавалися більше про історію свят 16 червня, хто сьогодні святкує іменини, які існують народні прикмети, а також що можна і не можна робити цього дня.

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Яке сьогодні церковне свято – 16 червня 2026 року

Православні віряни сьогодні згадують святителя Тихона Амафунтського. Він був єпископом на Кіпрі, відомим своєю добротою, милосердям і чудесами.

Ще в юності Тихон допомагав бідним і навертав людей до християнства. Протягом життя святитель активно викорінював язичництво та утверджував віру Христову.

Хто святкує день ангела 16 червня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають ті, кого звати Костянтин, Михайло, Петро та Тихон. Привітайте своїх рідних, друзів і знайомих з днем ангела – побажайте їм духовної сили, здоров’я та Божого захисту.

Що не можна робити 16 червня 2026 року

Сваритися, з’ясовувати стосунки та лихословити – день потребує внутрішнього спокою.

Виконувати важку фізичну працю, зокрема на городі чи в домі.

Давати й брати гроші в борг, укладати фінансові угоди.

Шити, стригти волосся, сіяти, щоб не нашкодити власному добробуту.

Випікати вироби з дріжджового тіста чи з олією, щоб удача не полишила дім.

Що можна робити сьогодні

День сприятливий для господарських справ, зокрема прибирання, прання та приготування звичайної домашньої їжі. Уникаючи важкої праці, можна присвятити час упорядкуванню дому.

Доброю прикметою вважається молитва, милостиня, підтримка близьких і внутрішнє очищення. Це гарна нагода для зміцнення родинних зв’язків і душевного миру.

Корисно також пройтися босоніж по росі чи провести легкі водні процедури – це вважається доброю справою для здоров’я та енергії.

Народні прикмети на 16 червня 2026 року

Якщо зранку є роса або туман – день буде спекотним і ясним.

Південний вітер – до доброго врожаю та теплої погоди.

Північний або східний вітер – до затяжних дощів.

Неспокійна поведінка тварин (особливо собак і коней) – до зміни погоди.

Сильний вітер або вихор – до різкої зміни кліматичних умов.

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