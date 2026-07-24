Какой праздник 24 июля 2026 года и как не навлечь на себя нищету
В пятницу, 24 июля, в Украине отмечается День финансового работника. Также на эту дату приходятся День двоюродных братьев и сестер, Всемирный день БДСМ и Международный день заботы о себе.
Православная церковь сегодня чтит память святых великомучеников Кристины, Бориса и Глеба, а также блаженного Поликарпа Печерского.. Больше информации о праздниках, именинах, приметах и запретах этого дня — далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник — 24 июля 2026 года
- Какой сегодня, 24 июля 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 24 июля 2026 года
- Что нельзя делать 24 июля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 24 июля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 24 июля 2026 года
Православные христиане 24 июля вспоминают святую великомученицу Кристину. Она была родом из Тира Сирийского, родилась в семье богатого язычника.
Кристина отказалась приносить жертву идолам, из-за чего родной отец подверг ее жестоким пыткам. Несмотря на все испытания, девушка оставалась верной Христу.
Также сегодня церковь чтит память святых мучеников Бориса и Глеба, младших сыновей князя Владимира Великого. Они были одними из первых святых, который канонизировали в Киевской Руси.
Согласно летописи, Борис и Глеб были убиты по приказу их старшего брата Святополка, который хотел устранить соперников, чтобы сосредоточить власть древнего Киевского государства в своих руках.
Также в этот день церковь чтит память преподобного Поликарпа, архимандрита Печерского — настоятеля Киево-Печерского монастыря XII века. Он был учеником святителя Симона, отличался духовной мудростью и праведной жизнью.
Преподобный Поликарп умер в 1182 году, а его мощи ныне покоятся в Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерской лавры.
Какой сегодня, 24 июля 2026 года, день в Украине
24 июля в Украине отмечают День финансового работника. В 2021 году правительство одобрило проект указа президента об установлении в Украине этого профессионального праздника.
Однако соответствующего указа до сих пор нет на официальном сайте главы государства. Поэтому пока это событие считается неофициальным.
Стоит отметить, что финансовые работники играют важную роль в экономике страны. Они обеспечивают стабильность финансовой системы, контролируют движение средств, осуществляют планирование бюджета и обеспечивают его выполнение.
Кто празднует день ангела 24 июля 2026 года
В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Анатолий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Николай, Афанасий, Роман и Кристина.
Что нельзя делать 24 июля 2026 года
В этот день запрещено ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие.
Народные приметы не советуют браться за тяжелый труд или хозяйственные дела, иначе потеряете достаток и накличете на себя нищету. Не рекомендуется занимать деньги взаймы — это к затяжным финансовым трудностям.
Что можно делать сегодня
Сегодня стоит помолиться Борису и Глебу — у святых просят защиты от врагов и зла, об исцелении недугов и мире в семье. Раньше 24 июля было принято ходить к родным или друзьям в гости — день считается благоприятным для теплых встреч и примирения.
Народные приметы на 24 июля 2026 года
- Гремит — осень будет теплой.
- Утром много росы — к ясной погоде.
- День сухой — в течение месяца не будет сильных дождей.
- Мухи не дают покоя — к теплу;
- Паук плетет большую паутину — ждите затяжного дождя.