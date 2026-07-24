В пятницу, 24 июля, в Украине отмечается День финансового работника. Также на эту дату приходятся День двоюродных братьев и сестер, Всемирный день БДСМ и Международный день заботы о себе.

Православная церковь сегодня чтит память святых великомучеников Кристины, Бориса и Глеба, а также блаженного Поликарпа Печерского.. Больше информации о праздниках, именинах, приметах и запретах этого дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 24 июля 2026 года

Православные христиане 24 июля вспоминают святую великомученицу Кристину. Она была родом из Тира Сирийского, родилась в семье богатого язычника.

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Кристина отказалась приносить жертву идолам, из-за чего родной отец подверг ее жестоким пыткам. Несмотря на все испытания, девушка оставалась верной Христу.

Также сегодня церковь чтит память святых мучеников Бориса и Глеба, младших сыновей князя Владимира Великого. Они были одними из первых святых, который канонизировали в Киевской Руси.

Согласно летописи, Борис и Глеб были убиты по приказу их старшего брата Святополка, который хотел устранить соперников, чтобы сосредоточить власть древнего Киевского государства в своих руках.

Также в этот день церковь чтит память преподобного Поликарпа, архимандрита Печерского — настоятеля Киево-Печерского монастыря XII века. Он был учеником святителя Симона, отличался духовной мудростью и праведной жизнью.

Преподобный Поликарп умер в 1182 году, а его мощи ныне покоятся в Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерской лавры.

Какой сегодня, 24 июля 2026 года, день в Украине

24 июля в Украине отмечают День финансового работника. В 2021 году правительство одобрило проект указа президента об установлении в Украине этого профессионального праздника.

Однако соответствующего указа до сих пор нет на официальном сайте главы государства. Поэтому пока это событие считается неофициальным.

Стоит отметить, что финансовые работники играют важную роль в экономике страны. Они обеспечивают стабильность финансовой системы, контролируют движение средств, осуществляют планирование бюджета и обеспечивают его выполнение.

Кто празднует день ангела 24 июля 2026 года

В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Анатолий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Николай, Афанасий, Роман и Кристина.

Что нельзя делать 24 июля 2026 года

В этот день запрещено ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие.

Народные приметы не советуют браться за тяжелый труд или хозяйственные дела, иначе потеряете достаток и накличете на себя нищету. Не рекомендуется занимать деньги взаймы — это к затяжным финансовым трудностям.

Что можно делать сегодня

Сегодня стоит помолиться Борису и Глебу — у святых просят защиты от врагов и зла, об исцелении недугов и мире в семье. Раньше 24 июля было принято ходить к родным или друзьям в гости — день считается благоприятным для теплых встреч и примирения.

Народные приметы на 24 июля 2026 года

Гремит — осень будет теплой.

Утром много росы — к ясной погоде.

День сухой — в течение месяца не будет сильных дождей.

Мухи не дают покоя — к теплу;

Паук плетет большую паутину — ждите затяжного дождя.

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