У пʼятницю, 24 липня, в Україні відзначається День фінансового працівника. Також на цю дату припадають День двоюрідних братів і сестер, Всесвітній день БДСМ та Міжнародний день турботи про себе.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих великомучеників Христини, Бориса і Гліба, а також блаженного Полікарпа Печерського. Більше інформації про свята, іменини, прикмети і заборони цього дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 24 липня 2026 року

Православні християни 24 липня згадують святу великомученицю Христину. Вона була родом із Тиру Сирійського, народилася в сім’ї багатого язичника.

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Христина відмовилася приносити жертву ідолам, через що рідний батько піддав її жорстоким тортурам. Попри всі випробування, дівчина залишалася вірною Христу.

Також сьогодні церква вшановує пам’ять святих мучеників Бориса і Гліба, молодших синів князя Володимира Великого. Вони були одними з перших святих, який канонізували в Київській Русі.

Згідно з літописом, Борис і Гліб були вбиті за наказом їхнього старшого брата Святополка, який хотів усунути суперників, щоб зосередити владу давньої Київської держави у своїх руках.

Також цього дня церква вшановує пам’ять преподобного Полікарпа, архімандрита Печерського — настоятеля Києво-Печерського монастиря XII століття. Він був учнем святителя Симона, відзначався духовною мудрістю та праведним життям.

Преподобний Полікарп помер у 1182 році, а його мощі нині спочивають у Ближніх (Антонієвих) печерах Києво-Печерської лаври.

Який сьогодні, 24 липня 2026 року, день в Україні

24 липня в Україні відзначають День фінансового працівника. У 2021 році уряд схвалив проєкт указу президента про встановлення в Україні цього професійного свята.

Однак відповідного указу досі немає на офіційному сайті глави держави. Тож поки що ця подія вважається неофіційною.

Варто зазначити, що фінансові працівники відіграють важливу роль в економіці країни. Вони забезпечують стабільність фінансової системи, контролюють рух коштів, здійснюють планування бюджету та забезпечують його виконання.

Хто святкує день ангела 24 липня 2026 року

Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Микола, Опанас, Роман та Христина.

Що не можна робити 24 липня 2026 року

Цього дня заборонено сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість.

Народні прикмети не радять братися за важку працю чи господарські справи, інакше втратите достаток і накличете на себе злидні. Не рекомендується позичати гроші – це до затяжних фінансових труднощів.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні варто помолитися Борису і Глібу – у святих просять захисту від ворогів та зла, про зцілення недуг і мир в сім’ї. Раніше 24 липня було заведено ходити до рідних чи друзів в гості – день вважається сприятливий для теплих зустрічей і примирення.

Народні прикмети на 24 липня 2026 року

Гримить – осінь буде теплою.

Зранку багато роси – до ясної погоди.

День сухий – протягом місяця не буде сильних дощів.

Мухи не дають спокою – до тепла;

Павук плете велику павутину – чекайте на затяжний дощ.

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