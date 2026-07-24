Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту возможного неправомерного поведения во время организации и проведения мероприятия в Киевской области, на котором присутствовали представители оборонных компаний.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Уголовное дело из-за удара в Киевской области

По его словам, Офис генерального прокурора ведет процессуальное управление фактом военного преступления Российской Федерации в рамках уголовного производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

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Однако возбуждено также уголовное дело по факту возможного неправомерного поведения при организации и проведении мероприятия, повлекшего гибель людей и другие серьезные последствия (по ч. 3 с. 367 УК Украины).

— Война не освобождает от ответственности за управленческие решения. Напротив требует максимального профессионализма, осторожности и осознанности каждого шага, — сказал Кравченко.

По словам генерального прокурора, во время расследования выяснят, кто принял решение о проведении мероприятия, кто согласовал место, время и формат его проведения, а также какие меры безопасности были предусмотрены.

Кравченко подчеркнул, что также будет проведена оценка того, были ли должным образом определены риски в условиях продолжения военного положения в Украине.

По данным генерального прокурора, в результате ракетного удара в Киевской области погибли 10 человек, еще около 100 людей получили ранения различной степени тяжести.

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