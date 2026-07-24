В Черном море недалеко от побережья Румынии повреждения получило коммерческое судно Christiana B под флагом Либерии, которое перевозило уголь с США в Украину.

Возле берегов Румынии получили повреждения судно с углем из США в Украину

Об этом сообщил Департамент по чрезвычайным ситуациям Румынии.

Инцидент произошел в ночь на 24 июля в исключительной экономической зоне Румынии — примерно в 22 морских мили, или около 40 км, юго-восточнее населенного пункта Сфинту-Георге.

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Судно следовало из американского порта Норфолк в Украину. Экипаж передал сигнал бедствия морским каналом связи, сообщив о повреждениях и возможной потребности в эвакуации.

Румынские службы приступили к спасательной операции. На место происшествия направили судна SAR Apollo и SAR Artemis, а также вертолет авиационного подразделения Министерства внутренних дел.

Позже капитан Christiana B проинформировал, что члены экипажа не пострадали, а необходимости в эвакуации нет. Судно сохранило ход и может самостоятельно добраться до побережья для проведения ремонта.

По предварительным данным, причиной повреждения мог стать удар морского беспилотника или взрыв морской мины.

Румынские власти продолжают следить за ситуацией и координировать работу привлеченных служб.

Напомним, что это уже второй серьезный инцидент с торговыми судами в этом районе за последние дни. Так, 21 июля газовый танкер LPG Gas Lisbon подвергся атаке возле побережья Румынии.

Судно следовало из Египта в украинский порт Рени с грузом более 3,7 тыс. тонн пропана.

23 июля министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что за последние несколько дней российские войска атаковали по меньшей мере три гражданских грузовых судна. Он призвал международное сообщество, в первую очередь государства, понесшие убытки, требовать от России немедленного прекращения атак на судоходство в Черном море.

На фоне данной ситуации Украина попросила срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН 27 июля.

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