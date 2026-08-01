Слово Спас происходит от церковнославянского и украинского слова, означающего Спаситель, то есть Иисус Христос. Ведь именно он в христианстве является Спасителем мира.

Серия религиозных августовских праздников получили такое название потому, что они связаны с событиями, которые символизируют спасение, защиту, дары Божьи и духовное обновление. Это время, когда христиане благодарят Бога за урожай и духовные благословения.

Сколько Спасов празднуют в Украине, читайте в нашем материале.

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Сколько есть Спасов и когда их празднуют

В Украине отмечают сразу три Спаса, каждый из которых является отдельным праздником.

Когда Спасы в Украине в 2026 году:

Медовый Спас — 1 августа,

Яблочный Спас — 6 августа,

Ореховый Спас — 16 августа.

Когда Медовый Спас в 2026 году и как его празднуют

Первый Спас, или Медовый Спас припадает на 1 августа. Этот праздник отмечает подвиг мучеников Маккавеев, которые во II веке до Рождества Христова отдали свою жизнь за веру в Бога.

Народное название — Маковея, ведь в это время созревает мак, который освящают вместе с медом и водой. На Маковея традиционно освящают букеты из мака, чабреца, бархатцев и других цветов, а также мед, символизирующий начало Успенского поста.

Ранее на Медовый Спас, кроме мака и меда, освящали также колодцы, а освященные травы использовали в народной медицине и обрядах. Этот праздник был любимым среди детей и молодежи, которые принимали активное участие в церковных службах, плели венки и несли крест и священные знамена (хоругви).

Когда Яблочный Спас 2026: традиции празднования

Второй Спас, или Яблочный Спас, празднуют 6 августа. Это один из важнейших праздников литургического года, а именно Преображение Господне. Оно напоминает о моменте, когда Иисус Христос показал своим ученикам преображение своего лица на горе Фавор.

В этот день освящают урожайные фрукты, прежде всего яблоки, а также букеты из трав. В народе Яблочный Спас ассоциируется с началом сбора урожая, поэтому нужно за это поблагодарить Бога.

В древности именно в это время начинался брачный сезон.

Что святят на Ореховый Спас 2026

Ореховый Спас отмечают 16 августа. Он посвящен дню перенесения Нерукотворного Образа Христа из Эдессы в Константинополь в 944 году. По легенде, этот образ исцелил царя Авгара от тяжелой болезни. В этот день освящают орехи, хлеб, букеты из колосьев, мед и воду.

Эти три Спаса не только о вере и религии, ведь они тесно связаны с сельскохозяйственным циклом Украины. Празднование приходится на период сбора урожая, что для наших предков было радостным событием.

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Источник : ПЦУ

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