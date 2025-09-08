8 сентября по новолианскому церковному календарю отмечается Рождество Пресвятой Богородицы, или Вторая Пречистая. В этот день верующие чтят рождение Девы Марии, матери Иисуса Христа.

Рождество Пресвятой Богородицы является одним из 12 крупнейших церковных праздников, поэтому с ним связано немало традиций и примет. Так, наблюдая за природой 8 сентября, наши предки пытались предсказать, какой будет погода осенью и зимой.

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы

Утром на Вторую Пречистую на траве иней — ждите похолодания.

Солнечная погода 8 сентября предвещает теплую и ясную осень, а пасмурная — холодную и с дождями.

Много паутины на деревьях — к теплой погоде.

Птицы летят низко над землей — к похолоданию.

Много шелухи на луке — зима будет морозной.

Рассвет или закат красный — к ветреной и дождливой погоде.

В народе верили, что незамужние девушки, которые умоются еще до восхода солнца, могут надеяться на сватание в этом году. Сжигание старой одежды и обуви на Вторую Пречистую считается защитой от болезней и “злого глаза”.

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Также народные приметы указывают, что у того, кто в день праздника сделает доброе дело или поможет нуждающимся, в доме всегда будет царить достаток.

Стоит отметить, что народные приметы формировались сотни лет назад, основываясь на наблюдениях за природой и ритмом жизни. С тех пор климат и условия жизни людей сильно изменились, поэтому приметы следует воспринимать скорее как элемент культурного наследия, а не точный прогноз.

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