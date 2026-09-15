Какой праздник 15 сентября 2026 и почему не стоит начинать новые дела
Во вторник, 15 сентября, отмечается День специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты Вооруженных сил Украины.
Также на эту дату приходятся Международный день демократии, Всемирный день борьбы с лимфомами, День рождения Google, День свободных денег, Международный день точки и Всемирный день афро.
Православная церковь сегодня чтит память великомученика Никиты. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник – 15 сентября 2026 года
- Какой сегодня, 15 сентября 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 15 сентября 2026 года
- Что нельзя делать 15 сентября 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 15 сентября 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 15 сентября 2026 года
15 сентября православные верующие вспоминают великомученика Никиту Готского. Он был готским воином и жил на восточной стороне реки Дунай в пределах нынешней Румынии в середине IV века.
В молодости его обратил в христианство и крестил готский епископ Феофил, участник I Вселенского собора. Впоследствии Никита стал священником. За проповедь христианства его сожгли заживо 15 сентября 378 года.
Друг Никиты, христианин Мариан, ночью отыскал тело мученика, перенес его и похоронил в Киликии. Впоследствии оно было перенесено в Константинополь. Часть мощей Никиты позже перенесли в Сербию.
Какой сегодня, 15 сентября 2026 года, день в Украине
15 сентября в календаре — День специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты Вооруженных сил Украины.
Праздник был установлен в 2022 году приказом Главнокомандующего ВСУ. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты есть в различных видах Вооруженных сил, они вносят важный вклад в борьбу с российским агрессором.
Кто празднует день ангела 15 сентября 2026 года
День ангела сегодня празднуют обладатели следующих имен: Андрей, Валерий, Герасим, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Степан, Яков, Евдокия, Людмила и Мария.
Что нельзя делать 15 сентября 2026 года
В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Неблагоприятный день для начинаний, переезда, трудоустройства — новые дела закончатся неудачно.
Народные приметы не советуют ходить на базар или торговаться, иначе вас обманут. Нельзя ничего поднимать с земли, а также запрещено грубо обращаться с животными.
Что можно делать сегодня
15 сентября разрешается заниматься различными домашними делами, убирать в доме, готовиться к холодному сезону.
Также можно ходить в гости, общаться с друзьями, развлекаться.
Народные приметы на 15 сентября 2026 года
- Ясный день — осень будет теплой.
- Низко плывут облака — к ухудшению погоды.
- Дожди — осень будет сухой.
- Утром иней на траве — к быстрому похолоданию.
- Безветренная погода предвещает теплую осень.