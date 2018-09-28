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Разочаровали меня: в США Маска обвинили в мошенничестве

Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в суд на главу Tesla Илона Маска, обвинив его в мошенничестве. Сам предприниматель отверг все обвинения.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Илона Маска обвинили в подделке и введении в заблуждение акционеров своей скандальным заявлением в августе о якобы наличии достаточных средств для выкупа акций Tesla.

Исковая жалоба направлена в федеральный суд нью-йоркского района Манхэттен.

Федеральная комиссия ставит Маску в вину то, что он “даже не обсудил (заранее), в недостаточной степени подтвердил условия ключевого соглашения, включая цены и потенциальный источник финансирования”, приводит издание выдержки из документа.

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Законы США запрещают руководству компаний открытого типа делать ложные заявления и вводить инвесторов в заблуждение таким образом, чтобы это сказалось на дальнейших шагах этих инвесторов.

В это же время, как сообщает CNBC, Илон Маск сказал, что всегда действовал в интересах правды, транспарентности и инвесторов.

– Необоснованная акция комиссии глубоко огорчила и разочаровала меня, — отметил Маск.

– Честность является важнейшей ценностью в моей жизни, факты продемонстрируют то, что я никогда не скомпрометировал себя никоим образом, — добавил глава компании.

Напомним, в США начали уголовное расследование из-за твитов Илона Маска.

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