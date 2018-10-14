Обрушившаяся сила шторма Каллум изменила течение водопада в Шотландии, в результате чего вода потекла вверх.
Одному из жителей Шотландии удалось запечатлеть на видео потрясающее явление – водопад на острове Скай в буквальном смысле “развернуло” в результате обрушившегося на местность шторма Каллум, пишет
The Independent.
На опубликованных кадрах видно, как водопад в буквальном смысле падает не вниз, а в обратном направлении – вверх.
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Вместе с штормом в Великобританию пришли проливные дожди и порывистый ветер, скорость которого достигает 112 км/ч в прибрежных районах.
Напомним,
Китай накрыл тайфун Мангхут, порывы ветра которого сбивали людей с ног.
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