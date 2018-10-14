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У Шотландії водоспад через шторм “потік” у небо

Сила шторму Каллум змінила течію водоспаду в Шотландії, в результаті чого вода потекла вгору.

Одному з жителів Шотландії вдалося зафіксувати на відео приголомшливе явище – водоспад на острові Скай у буквальному сенсі “розвернуло” в результаті шторму Каллум, що вирує в цій місцевості, пише The Independent.

На опублікованих кадрах видно, як водоспад у буквальному сенсі падає не вниз, а у зворотному напрямку – вгору.

Читайте: Європі загрожує цунамі: вчені попередили про небезпеку вулкана Етна

Разом зі штормом до Великої Британії прийшли проливні дощі і поривчастий вітер, швидкість якого досягає 112 км/год у прибережних районах.

Нагадаємо, Китай накрив тайфун Мангхут, пориви вітру якого збивали людей з ніг.

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