Южная и Северная Кореи вместе с командованием ООН заключили соглашение об изъятии огнестрельного оружия, а также охранных постов с демилитаризованной зоны села Пханмунджом.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Южной Кореи.
– Южная и Северная Кореи, а также Организация Объединенных Наций согласились принять меры по изъятию огнестрельного оружия и охранных постов в общей зоне безопасности Пханмунджоме до 25 октября. В течение двух дней после этого проведут трехстороннюю совместную проверку, – говорится в сообщении.
Стороны провели вторые переговоры в Пханмунджоме и обсудили пути демилитаризации границы между двумя Кореями, согласно недавнему межкорейскому пакту, который был подписан на саммите в Пхеньяне в прошлом месяце.Читайте: Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух собак редкой породы
Так, Южная и Северная Кореи надеются до конца года отвести 11 охранных постов в радиусе 1 километра вдоль военной демаркационной линии на своих границах.
Стороны также планируют отвести все огнестрельное оружие с Объединенной зоны безопасности в Пханмунджоме и сократить количество сотрудников до 35 человек.
Соглашение также включает в себя прекращение “всех враждебных действий” и введения запрета на полеты вокруг границы.
Напомним, как лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин объявили, что между странами больше не будет войны.
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