Южная и Северная Кореи вместе с командованием ООН заключили соглашение об изъятии огнестрельного оружия, а также охранных постов с демилитаризованной зоны села Пханмунджом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Южной Кореи.

– Южная и Северная Кореи, а также Организация Объединенных Наций согласились принять меры по изъятию огнестрельного оружия и охранных постов в общей зоне безопасности Пханмунджоме до 25 октября. В течение двух дней после этого проведут трехстороннюю совместную проверку, – говорится в сообщении.

Стороны провели вторые переговоры в Пханмунджоме и обсудили пути демилитаризации границы между двумя Кореями, согласно недавнему межкорейскому пакту, который был подписан на саммите в Пхеньяне в прошлом месяце.

Так, Южная и Северная Кореи надеются до конца года отвести 11 охранных постов в радиусе 1 километра вдоль военной демаркационной линии на своих границах.

Стороны также планируют отвести все огнестрельное оружие с Объединенной зоны безопасности в Пханмунджоме и сократить количество сотрудников до 35 человек.

Соглашение также включает в себя прекращение “всех враждебных действий” и введения запрета на полеты вокруг границы.

Напомним, как лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин объявили, что между странами больше не будет войны.

Фото: Axel2001/Dreamstime.com