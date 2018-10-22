Південна та Північна Кореї разом з командуванням ООН уклали домовленість про вилучення вогнепальної зброї, а також охоронних постів з демілітаризованої зони села Пханмунджом.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Південної Кореї.

– Південна і Північна Кореї, а також Організація Об’єднаних Націй погодилися вжити заходи щодо вилучення вогнепальної зброї та охоронних постів в загальній зоні безпеки Пханмунджома до 25 жовтня. Протягом двох днів після цього проведуть тристоронню спільну перевірку, – йдеться в повідомленні.

Сторони провели другі переговори у Пханмунджоме та обговорили шляхи демілітаризації кордону між двома Кореями, відповідно до недавнього міжкорейського пакту, що був підписаний на саміті у Пхеньяні минулого місяця.

Так, Південна і Північна Кореї сподіваються до кінця року відвести 11 охоронних постів у радіусі 1 кілометра вздовж військової демаркаційної лінії на своїх кордонах.

Сторони також планують відвести всю вогнепальну зброю з Об’єднаної зони безпеки в Пханмунджоме і скоротити кількість співробітників до 35 осіб.

Угода також включає в себе припинення “всіх ворожих дій” і запровадження заборони на польоти навколо кордону.

Нагадаємо, як лідери КНДР і Південної Кореї Кім Чен Ин і Мун Чже Ін оголосили, що між країнами більше не буде війни.

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