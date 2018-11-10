У США у Каліфорнії введений режим НС через лісові пожежі. Загинуло 9 осіб, 35 людей зникли безвісти.

Зараз йде евакуація, 150 тисяч людей були змушені покинути рідні домівки.



Пожежа у Каліфорнії: евакуювали Кім Кардашян і Леді Гагу, згоріли тисячі будинків / 2 фотографии

Понад 6,7 тисячі будинків і підприємств знищив вогонь. Площа загоряння становить 8 тисяч гектарів, вогонь практично повністю спопелив місто Парадайс та оширився далі, зачепив Лос-Анджелес і популярний курорт Малібу.

Постраждали будинки знаменитостей. У сім’ї Кім Кардашян була всього лише година, щоб зібрати речі і залишити особняк.

– Вони евакуюють всіх прямо зараз з усіх наших будинків, – написала вона і поділилася фото в Instagram.

Також старшій сестрі Кім Кардашян Кортні довелося у терміновому порядку покинути будинок заради безпеки.

Сімейство Кардашян не єдині, хто постраждав від лісових пожеж. Під загрозою опинився будинок Леді Гаги. Співачка у цей час якраз була на премії Patron of the Artists Awards.

– Багато хто з нас задається питанням, чи не загорівся мій будинок. Але все, що ми можемо зробити, це молитися разом і один за одного, -написала Гага у соцмережах.

Шер також висловила своє занепокоєння, написавши:

– Я переживаю за свій будинок, але я нічого не можу зробити.

А ось особняк режисера фантастичного бойовика Доктор Стрендж Скотта Дерріксона згорів.

– Ми втратили наш будинок, але ми всі у безпеці, і це головне, – сказав він.

Знищів вогонь особняк реаліті-шоу Холостяк і ранчо Paramount, де були знищені всі декорації фільму Світ Дикого Заходу.

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Зазначається, що це самі руйнівні пожежі за всю історію Каліфорнії. Рік тому через пожежі у Каліфорнії, спровоковані сильним вітром, було евакуйовано сотні тисяч людей.

ФОТО: woolseyfireupdates/instagram; Getty Images