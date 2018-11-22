В горных районах Австралии всего за неделю до лета прошли сильные снегопады.
Непогода в Австралии это результат влияния сильного циклона, который охватил сразу несколько штатов, сообщает A BC News.
В южной части страны 40 тыс. человек остались без электричества из-за ветра, порывы которого достигали 100 км/ч.
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В штате Южный Уэльс прошла мощная песчаная буря, которая охватила и Сидней.
Жителей острова Тасмания предупредили о наводнении.
Кроме того, в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория прошли сильные снегопады.
Ранее Факты ICTV писали, что во многих городах Крыма выпал снег.
Фото и видео:
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