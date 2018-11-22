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Факти / Світ / За тиждень до літа: в Австралії випав сніг/

За неделю до лета: в Австралии выпал снег

В горных районах Австралии всего за неделю до лета прошли сильные снегопады.

Непогода в Австралии это результат влияния сильного циклона, который охватил сразу несколько штатов, сообщает A BC News.

В южной части страны 40 тыс. человек остались без электричества из-за ветра, порывы которого достигали 100 км/ч.

Читайте: Летняя резина, пробки и коммунальщики: как Киев встретил первый снег

В штате Южный Уэльс прошла мощная песчаная буря, которая охватила и Сидней.

Жителей острова Тасмания предупредили о наводнении.

Кроме того, в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория прошли сильные снегопады.

Ранее Факты ICTV писали, что во многих городах Крыма выпал снег.

Фото и видео: SNOWSEARCH australia

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