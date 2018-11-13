Сегодня во многих городах Крыма выпал снег.
Для большинства населенных пунктов аннексированного полуострова снег выпал впервые этой осенью. В частности снегом засыпало центральную и восточную часть Крыма: Симферополь, Керч, Судак и Старый Крым.
Крым засыпало снегом / 2 фотографии
При этом Укргидрометцентр сообщает, что сегодня в Крыму ожидают дожди и плюсовая температура до 4 градусов тепла. Завтра осадков не прогнозируется, а температура поднимется до +8.
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Напомним, что 26 октября в горах Крыма выпал первый снег. На Ай-Петри было зафиксировано 2 см снежного покрова.
ФОТО: http://kafanews.com/
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