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Крым засыпало снегом

Сегодня во многих городах Крыма выпал снег.

Для большинства населенных пунктов аннексированного полуострова снег выпал впервые этой осенью. В частности снегом засыпало центральную и восточную часть Крыма: Симферополь, Керч, Судак и Старый Крым.

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Крым засыпало снегом / 2 фотографии

При этом Укргидрометцентр сообщает, что сегодня в Крыму ожидают дожди и плюсовая температура до 4 градусов тепла. Завтра осадков не прогнозируется, а температура поднимется до +8.

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Читайте: Шесть сантиметров снега. В Киев идет настоящая зима

Напомним, что 26 октября в горах Крыма выпал первый снег. На Ай-Петри было зафиксировано 2 см снежного покрова.

ФОТО: http://kafanews.com/

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