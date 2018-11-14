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Летняя резина, пробки и коммунальщики: как Киев встретил первый снег

В Киеве выпал первый снег, который кроме ДТП, пробок и радости детей, вызвал волну саркастичных комментариев в социальных сетях.

В Киеве с 9.00 началась настоящая метель, которая засыпала дороги. Это спровоцировало транспортный коллапс в городе и 10-бальные пробки.

Радостную весть пользователи сразу же начали транслировать в Instagram.

Читайте: 300 ДТП и 10-балльные пробки: Киев парализовал первый снег (КАРТА, ОНЛАЙН)

Однако множество пользователей отнеслись к ситуации с юмором.

Ранее Факты ICTV писали, что беспилотник снял на видео центр Киева.

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