В Киеве выпал первый снег, который кроме ДТП, пробок и радости детей, вызвал волну саркастичных комментариев в социальных сетях.
В Киеве с 9.00 началась настоящая метель, которая засыпала дороги. Это спровоцировало транспортный коллапс в городе и 10-бальные пробки.
Радостную весть пользователи сразу же начали транслировать в Instagram.
Читайте: 300 ДТП и 10-балльные пробки: Киев парализовал первый снег (КАРТА, ОНЛАЙН)
Однако множество пользователей отнеслись к ситуации с юмором.
Ранее Факты ICTV писали, что беспилотник снял на видео центр Киева.
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