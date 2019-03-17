Росія продовжує втрачати гроші через санкції Заходу, введені у відповідь на анексію Криму.

Економіка Росії за 5 років окупації Криму “здулася” більш ніж на 10% або на 150 мільярдів доларів.

І це пов’язано не тільки з падінням цін на нафту.

Велика частина витрат, які зазнала Росія, виникла через санкції США і ЄС, які накопичувалися щороку після анексії.

Також країна-агресор і росіяни відчувають біль від падіння іноземних інвестицій.

Нещодавнє опитування показало, що публічна привабливість анексії починає стиратися.

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До того ж немає передумов до того, що санкції зникнуть найближчим часом. Число російських компаній і приватних осіб, на яких поширюються санкції США, з 2014 року збільшилося в чотири рази і перевищило 700.

Як повідомлялося, ЄС запровадив індивідуальні санкції проти 8 росіян через агресію в Керченській протоці.