В Японии правительство запретило бить детей в качестве воспитания.

Японское правительство приняло законопроект, который запрещает физические наказания несовершеннолетних в качестве воспитания.

Если законопроект примут, то применять физическое насилие по отношению к детям запретят родителям, опекунам и социальным работникам.

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На такие меры правительство Японии пошло после гибели 10-летней девочки в городе Тиба в пригороде Токио.

Ребенок умер после того, как его систематически избивали, лишали еды и держали на холоде. Отца девочки арестовали.

Японская полиция отчиталась, что за 2018 год, жертвами жестокого обращения стали 1380 детей, из них 1095 подверглись физическому насилию, 226 — сексуальному насилию.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ровно 21-летняя женщина с помощью ножа убила свою месячную дочь.

Источник: The Japan Times