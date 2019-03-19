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В Японии родителям запретили бить детей

В Японии правительство запретило бить детей в качестве воспитания.

В Японии родителям запретили бить детей

Японское правительство приняло законопроект, который запрещает физические наказания несовершеннолетних в качестве воспитания.

Если законопроект примут, то применять физическое насилие по отношению к детям запретят родителям, опекунам и социальным работникам.

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На такие меры правительство Японии пошло после гибели 10-летней девочки в городе Тиба в пригороде Токио.

Ребенок умер после того, как его систематически избивали, лишали еды и держали на холоде. Отца девочки арестовали.

Японская полиция отчиталась, что за 2018 год, жертвами жестокого обращения стали 1380 детей, из них 1095 подверглись физическому насилию, 226 — сексуальному насилию.

Ранее  Факты ICTV писали, что в Ровно 21-летняя женщина с помощью ножа убила свою месячную дочь.

Источник: The Japan Times

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