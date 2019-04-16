15 апреля горел собор Парижской Богоматери, огонь гасили более 12 часов. Факты ICTV собрали фото Нотр-Дама до и после пожара.

Пожар в соборе Парижской Богоматери разделил историю Нотр-Дама на до и после. Специалисты говорят, что вид собора уже никогда не будет прежним, а на его реставрацию уйдут годы.

Вот как выглядел собор Парижской Богоматери до ужасного пожара.





















Собор Парижской Богоматери до и после пожара / 5 фотографий

Фотографии ужасных последствий пожара в соборе Парижской Богоматери. Шпиль, часы крыша, деревянные конструкции были уничтожены огнем.

















Собор Парижской Богоматери до и после пожара / 4 фотографии

К счастью, большинство реликвий удалось спасти: венец Иисуса Христа, тунику Святого Луи и другие ценные артефакты.

Читайте: Восемь веков исчезают перед глазами! Реакция мира на пожар в Нотр-Даме

Напомним, что Факты ICTV следят за развитием событий вокруг пожара в соборе Парижской Богоматери в онлайн-трансляции.

Пожар в Нотр-Даме после 12 часов усилий был потушен.

Фото: Le Parisien