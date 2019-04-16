15 квітня горів собор Паризької Богоматері, вогонь гасили більше 12 годин. Факти ICTV зібрали фото Нотр-Дама до і після пожежі.
Пожежа у соборі Паризької Богоматері розділила історію Нотр-Дама на до і після. Фахівці кажуть, що вид собору вже ніколи не буде колишнім, а на його реставрацію підуть роки.
Ось як виглядав собор Паризької Богоматері до жахливої пожежі.
А це фотографії жахливих наслідків пожежі у соборі Паризької Богоматері. Шпиль, годинник дах, дерев’яні конструкції були знищені вогнем.
На щастя, більшість реліквій вдалося врятувати: вінець Ісуса Христа, туніку Святого Луї та інші цінні артефакти.
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Нагадаємо, що Факти ICTV стежать за розвитком подій навколо пожежі у соборі Паризької Богоматері в онлайн-трансляції.
Пожежа у Нотр-Дамі після 12 години зусиль була ліквідована.
Фото: Le Parisien