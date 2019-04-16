PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Собор Паризької Богоматері до і після пожежі

15 квітня горів собор Паризької Богоматері, вогонь гасили більше 12 годин. Факти ICTV зібрали фото Нотр-Дама до і після пожежі.

Собор Паризької Богоматері до і після пожежі

Пожежа у соборі Паризької Богоматері розділила історію Нотр-Дама на до і після. Фахівці кажуть, що вид собору вже ніколи не буде колишнім, а на його реставрацію підуть роки.

Ось як виглядав собор Паризької Богоматері до жахливої ​​пожежі.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Собор Паризької Богоматері до і після пожежі / 5 фотографий

А це фотографії жахливих наслідків пожежі у соборі Паризької Богоматері. Шпиль, годинник дах, дерев’яні конструкції були знищені вогнем.

  • image
  • image
  • image
  • image
Собор Паризької Богоматері до і після пожежі / 4 фотографии

На щастя, більшість реліквій вдалося врятувати: вінець Ісуса Христа, туніку Святого Луї та інші цінні артефакти.

Читайте: Вісім століть зникають перед очима! Реакція світу на пожежу у Нотр-Дамі

Нагадаємо, що Факти ICTV стежать за розвитком подій навколо пожежі у соборі Паризької Богоматері в онлайн-трансляції.

Пожежа у Нотр-Дамі після 12 години зусиль була ліквідована.

Фото: Le Parisien

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нотр-Дам відновлять: Франція збирає кошти
Пожежа в Соборі Паризької Богоматері (ОНЛАЙН)
Пожежу в Соборі Паризької Богоматері загасили
Терновий вінець Христа і вівтар. Що вдалося врятувати під час пожежі у Нотр-Дамі
Ми всі разом відновимо Нотр-Дам – Макрон
Нотр-Дам де Парі врятували від повного руйнування
Пожежа у соборі Паризької Богоматері: Україна відправить найкращих реставраторів
Співають Аве Марію і моляться: під палаючим Нотр-Дамом зібралися тисячі людей
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка