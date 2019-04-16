Свои соболезнования в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери выразили лидеры Германии, США, Великобритании и других стран.

Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжается несколько часов. За это время свои соболезнования в связи с ужасным инцидентом уже принесли лидеры многих государств.

Франция

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал:

– Собор Парижской Богоматери в огне. Как все наши соотечественники, я испытываю чувство большой грусти, когда вижу, как эта часть нас горит.

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала экстренные службы и народ Франции.

– Я мысленно сегодня с народом Франции и экстренными службами, которые ведут борьбу с ужасным пожаром в соборе Парижской Богоматери, – написала она в Twitter.

США

Дональд Трамп отметил, что все происходящее просто ужасно:

– Это часть нашей культуры, это часть нашей жизни, я был там. Нет другого такого собора в мире, как этот. Это одно из величайших сокровищ мира.

Болгария

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отметил, что с ужасом наблюдает, как восемь веков истории исчезают перед глазами.

– Мужества всем парижским пожарным, которые нынешним вечером прилагают все усилия, чтобы сохранить это богатство, – говорит глава болгарского правительства.

Германия

Канцлер Германии Ангела Меркель преисполнена глубокой грустью в связи с печальными событиями.

– Мне очень жаль видеть символ Франции и нашей европейской культуры в огне. Мыслями мы с нашими французскими друзьями, – сказала она.

ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку французскому народу в связи с пожаром в соборе.

– В ужасе от фотографий, приходящих из Парижа, где огнем охвачен собор Нотр-Дам де Пари – уникальный пример мирового наследия, который возвышался с 14 века. Мои мысли с народом и правительством Франции, – написал он в Twitter.

Ватикан

В Ватикане заявили, что молятся за пожарных, которые делают все возможное в этой драматической ситуации.

– Святой престол шокирован и глубоко опечален ужасной новостью о пожаре, разоряющем храм Парижской Богоматери, который является символом христианства во Франции и во всем мире. Мы выражаем свою солидарность и близость католикам во Франции и жителям Парижа, – заявил пресс-секретарь Папы Римского.

Грузия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявил, что пристально наблюдает за ужасным пожаром.

– В эти минуты Грузия стоит рядом с народом Франции, – написала она в Twitter.

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Напомним, что собор Парижской Богоматери горит уже больше четырех часов, уничтожены крыша, шпиль, деревянные конструкции.

Факты ICTV следят за событиями вокруг пожара в Нотр-Даме в онлайн-трансляции.