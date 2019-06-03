Виробник літаків Boeing виявив неправильно виготовлені деталі у 312 лайнерах моделей 737 NG і 737 MAX.

Федеральне управління цивільною авіацією США (FAA) заявляє, що поломка бракованої деталі не призведе до втрати літака, проте є ризик, що через неї лайнер може пошкодитися в польоті.

– Після спільного розслідування з FAA Boeing встановив, що дефектними можуть бути до 148 деталей. При цьому такі запчастини могли бути встановлені на 32 лайнера 737 NG і 33 літаки 737 MAX в США. У всьому світі – 133 і 179 відповідно, – уточнює відомство.

FAA збирається випустити документ, відповідно до якого експлуатанти літаків Boeing протягом 10 днів повинні будуть знайти і замінити дефектні частини.

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Boeing закликав поки не використовувати 737 MAX і оновив їх програмне забезпечення. Експлуатацію моделі заборонили у багатьох країнах світу.

Нагадаємо, в березні 2019 року в Ефіопії впав літак Ethiopian Airlines, загинули 157 осіб. За кілька місяців до цього, восени 2018 року, під час аварії лайнера Lion Air в Індонезії загинули 189 осіб. Авіалайнери, за даними чорних ящиків, розбилися при схожих обставинах.

Джерело: FAA