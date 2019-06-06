Папа Римский Франциск одобрил изменение текста молитвы Отче наш.

В молитве Отче наш изменили строчку. Папа Римский Франциск одобрил новшества.

Более 16 лет епископы работали над изменением текста.

В новой редакции строчка И не введи нас во искушение теперь будет звучать как Не дай нам поддаться искушению.

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Глава Католической церкви объяснил изменения тем, что Бог не вводит человека в искушение, а помогает из него выбраться.

Полный текст молитвы Отче наш

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим; не дай нам поддаться искушению, но избавь нас от лукаваго. Яко Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь.

Изменения вступят в силу в течение нескольких месяцев.

Напомним, Папа Римский Франциск предложил изменить Отче наш в декабре 2017 года.

Источник: Avvenir