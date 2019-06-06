Папа Римский Франциск одобрил изменение текста молитвы Отче наш.
В молитве Отче наш изменили строчку. Папа Римский Франциск одобрил новшества.
Более 16 лет епископы работали над изменением текста.
В новой редакции строчка И не введи нас во искушение теперь будет звучать как Не дай нам поддаться искушению.
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Глава Католической церкви объяснил изменения тем, что Бог не вводит человека в искушение, а помогает из него выбраться.
Полный текст молитвы Отче наш
Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим;
не дай нам поддаться искушению, но избавь нас от лукаваго.
Яко Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь.
Изменения вступят в силу в течение нескольких месяцев.
Напомним, Папа Римский Франциск предложил изменить Отче наш в декабре 2017 года.
Источник: Avvenir