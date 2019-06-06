Папа Римський Франциск схвалив зміну тексту молитви Отче наш.

У молитві Отче наш змінили рядок. Папа Римський Франциск схвалив нововведення.

Понад 16 років єпископи працювали над зміною тексту.

У новій редакції рядок І не введи нас у спокусу тепер звучатиме як Не дай нам піддатися спокусі.

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Глава Католицької церкви пояснив зміни тим, що Бог не вводить людину в спокусу, а допомагає з неї вибратися.

Повний текст молитви Отче наш

Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не дай нам піддатися спокусі, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

Зміни вступлять в силу в протягом декількох місяців.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск запропонував змінити Отче наш у грудні 2017 року.

Джерело: Avvenir