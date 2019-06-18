В Японии ждут цунами из-за мощного землетрясения в северо-западной части острова Хонсю.
Землетрясение в Японии зафиксировали в северо-западной части острова Хонсю 18 июня.
Толчки мощностью 6,8 баллов произошли в 50-ти километрах от берега на глубине в 10 км.
Наиболее ощутимым землетрясение было в префектурах Ишикава, Ямагата и Ниигата. В префектурах Акита и Ивате были зафиксированы толчки в 4-5 баллов.
Местных жителей предупредили о цунами высотой около метра, из-за чего людям запрещено приближаться к морю.
Читайте: Количество людей на Земле к 2050 году превысит 9 млрд – ООН
Информации о пострадавших и ущербе пока не поступало.
Напомним, мощное землетрясение на побережье Филиппин произошло в прошлом году.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+