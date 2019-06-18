В Японии ждут цунами из-за мощного землетрясения в северо-западной части острова Хонсю.

Землетрясение в Японии зафиксировали в северо-западной части острова Хонсю 18 июня.

Толчки мощностью 6,8 баллов произошли в 50-ти километрах от берега на глубине в 10 км.

Наиболее ощутимым землетрясение было в префектурах Ишикава, Ямагата и Ниигата. В префектурах Акита и Ивате были зафиксированы толчки в 4-5 баллов.

Местных жителей предупредили о цунами высотой около метра, из-за чего людям запрещено приближаться к морю.

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Информации о пострадавших и ущербе пока не поступало.

Напомним, мощное землетрясение на побережье Филиппин произошло в прошлом году.