По прогнозам ООН, население Земли к 2050 году может вырасти до 9,7 млрд людей.

ООН прогнозирует увеличение количества населения Африки к югу от Сахары до 2050 года.

Оно может достичь 9,7 млрд человек по сравнению с 7,7 млрд, которые есть сегодня.

Организация в своем докладе отмечает, что на ближайшие 30 лет выпадает пиковый прирост населения, после чего темпы пойдут на спад. В случае сохранения текущей тенденции к 2100 году население Земли достигнет 10,8 млрд.

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Численность населения в ближайшие три десятилетия будет увеличиваться в Индии, Нигерии, Пакистане, Демократической республике Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египте и США.

Кроме того, по мнению исследователей, Индия обгонит Китай по численности населения примерно в 2027 году. Ожидается, что к этому времени там будут проживать 1,491 млрд людей, в Китае – 1,479 млрд человек.

К слову, чаще всего максимальные темпы прироста населения наблюдаются в беднейших странах мира, что усложняет задачу по борьбе с бедностью, нехваткой питания и неравенством, а также по улучшению образовательной сферы и здравоохранения.

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