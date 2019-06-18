PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Количество людей на Земле к 2050 году превысит 9 млрд – ООН

По прогнозам ООН, население Земли к 2050 году может вырасти до 9,7 млрд людей.

Количество людей на Земле к 2050 году превысит 9 млрд – ООН

ООН прогнозирует увеличение количества населения Африки к югу от Сахары до 2050 года.

Оно может достичь 9,7 млрд человек по сравнению с 7,7 млрд, которые есть сегодня.

Организация в своем докладе отмечает, что на ближайшие 30 лет выпадает пиковый прирост населения, после чего темпы пойдут на спад. В случае сохранения текущей тенденции к 2100 году население Земли достигнет 10,8 млрд.

Читайте: Население Китая выросло до рекордного количества

Численность населения в ближайшие три десятилетия будет увеличиваться в Индии, Нигерии, Пакистане, Демократической республике Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египте и США.

Кроме того, по мнению исследователей, Индия обгонит Китай по численности населения примерно в 2027 году. Ожидается, что к этому времени там будут проживать 1,491 млрд людей, в Китае – 1,479 млрд человек.

К слову, чаще всего максимальные темпы прироста населения наблюдаются в беднейших странах мира, что усложняет задачу по борьбе с бедностью, нехваткой питания и неравенством, а также по улучшению образовательной сферы и здравоохранения.

Ранее Факты ICTV писали о том, что миру не хватает 23 млн женщин.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Минск и не только: о чем говорил Кучма с координатором ООН в Украине
Перепись населения Украины через смартфоны протестируют в 2019
Украина представила последние ходатайства: когда будет решение Суда ООН по РФ
Суд в Гааге: Россия повторила аргументы двухлетней давности
Суд ООН в Гааге рассмотрит возражения РФ по иску Украины – Зеркаль
Главой штаб-квартиры ООН стала Татьяна Валова
Генсек ООН написал Зеленскому письмо о поддержке
Трибунал завершил слушания по делу украинских моряков – когда будет решение
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка