У Японії чекають на цунамі через потужний землетрус у північно-західній частині острова Хонсю.
Землетрус у Японії зафіксували у північно-західній частині острова Хонсю 18 червня.
Поштовхи потужністю 6,8 балів сталися за 50 кілометрів від берега на глибині у 10 кілометрів.
Найбільш відчутним землетрус був у префектурах Ішикава, Ямагата та Ніїгата. У префектурах Акіта і Івате були зафіксовані поштовхи у 4-5 балів.
Місцевих жителів попередили про цунамі заввишки близько метра, через що людям заборонено наближатися до моря.
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Інформації про потерпілих і збитки поки не надходило.
Нагадаємо, потужний землетрус на узбережжі Філіппін стався у минулому році.
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