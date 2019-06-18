У Японії чекають на цунамі через потужний землетрус у північно-західній частині острова Хонсю.

Землетрус у Японії зафіксували у північно-західній частині острова Хонсю 18 червня.

Поштовхи потужністю 6,8 балів сталися за 50 кілометрів від берега на глибині у 10 кілометрів.

Найбільш відчутним землетрус був у префектурах Ішикава, Ямагата та Ніїгата. У префектурах Акіта і Івате були зафіксовані поштовхи у 4-5 балів.

Місцевих жителів попередили про цунамі заввишки близько метра, через що людям заборонено наближатися до моря.

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Інформації про потерпілих і збитки поки не надходило.

Нагадаємо, потужний землетрус на узбережжі Філіппін стався у минулому році.