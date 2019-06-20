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Факты / Мир

Посол Украины в Грузии устроил демарш депутату из РФ

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул в Тбилиси выступление президента Межпарламентской ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова.

Посол Украины в Грузии устроил демарш депутату из РФ

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов устроил демарш президенту Межпарламентской ассамблеи православия, российскому депутату Сергею Гаврилову.

Долгов покинул выступление россиянина в знак протеста против сопротивления со стороны Москвы желанию Украины получить Томос об автокефалии.

Посол подчеркнул, что Россия нарушает христианскую этику, оккупировав территории Украины и убивая украинцев.

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– Христианская религия и церковь – это мирное существование, а не оккупация территорий. Вот и все. У меня больше нет комментариев, – добавил он.

Напомним, в Киеве состоялось очередное заседание Священного синода Православной церкви Украины.

Источник: Публичная дипломатия Украины от МИД\

ФотоPIA

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