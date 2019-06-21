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Протесты в Тбилиси: Россия закрывает рейсы и останавливает продажу туров в Грузию

В связи с протестами в Грузии президент России Владимир Путин подписал указ Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ.

Протесты в Тбилиси: Россия закрывает рейсы и останавливает продажу туров в Грузию

Владимир Путин подписал указ, который запрещает авиакомпаниям перевозить граждан из РФ в Грузию. Запрет начинает действовать с 8 июля.

Также в документе предусмотрен пункт о возвращении граждан России и их багажа из Грузии на родину. Соответствующие меры должно принять правительство РФ.

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Рекомендуется также воздержаться от реализации гражданам турпродуктов, предусматривающих перевозки, в том числе коммерческие.

Напомним, что протесты в Грузии начались в ночь на 21 июня. В результате столкновений пострадали около 240 человек, среди них 80 – сотрудники полиции, еще 160 – митингующие. Факты ICTV следят за событиями в Тбилиси в онлайн-трансляции.

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