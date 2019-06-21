У Тбілісі учасники опозиційного мітингу увірвалися до будівлі парламенту Грузії. Поліція застосувала для розгону демонстрантів сльозогінний газ, водомети та гумові кулі.

Поліція застосувала проти учасників акції протесту у Тбілісі сльозогінний газ, водомети та гумові кулі. Силовики відтіснили демонстрантів від парламенту.

У сутичках, за останніми даними міністерства охорони здоров’я, постраждали близько 240 осіб, серед них 80 – співробітники поліції, ще 160 – мітингувальники.

Загалом у протестах взяли участь кілька тисяч осіб.

21 червня.

Протести у Грузії поновилися

Під будівлею парламенту Грузії 21 червня проходить акція протесту.

Спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе залише свій пост через протести, які розгорілися 20 червня у Тбілісі.

На світанку після кількох годин сутичок у Грузії поліція завершила операцію з розгону мітингувальників.

Мітингувальники зупинилися біля будівлі Тбіліського державного університету на проспекті Чавчавадзе. Рух автомобілів через проспект Руставелі відновили, міські служби розчистили територію від сміття.

Лідер опозиційної партії Нова Грузія Георгій Вашадзе анонсував збір людей 21 червня о 19.00 на проспекті Руставелі.

20 червня.

Вранці почалися протести у Тбілісі (Грузія). Це сталося під час засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, яку очолював депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов. Він несподівано зайняв місце спікера і заговорив російською мовою.

Це обурило фракції Європейська Грузія і Єдиний національний рух – вони зірвали засідання і зажадали від росіян залишити приміщення.

Уже ввечері люди вийшли до парламенту і перекрили проспект. Вони тримали в руках плакати, з вимогою до росіян залишити Грузію: “Російські окупанти, геть!”

Протестуючі вимагали відставки спікера парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахар і глави Служби держбезпеки Вахтанга Гомелаурі. Причина – візит російських депутатів.

Гаврилова буквально евакуювали з готелю, бо його автомобіль закидали підручними засобами.

Спікер парламенту Іраклій Кобахідзе, глава правлячої партії Грузинська мрія Бідзіна Іванішвілі та прем’єр-міністр Мамука Бахтадзе вибачилися за те, що Гаврилов зайняв крісло голови парламенту Грузії.

У внутрішній двір парламенту прорвалися близько сотні осіб. Поліцейські спочатку намагалися перешкодити штурму без силових методів.

Глава МВС Грузії Георгій Гахар назвав те, що відбувається, штурмом державних інституцій, пізніше сказав, що готовий піти у відставку.

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До речі, Сергій Гаврилов виступав за визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії, окупованих РФ у 2008 році. Більш того, в грузинській опозиції стверджують, що він брав участь у грузино-абхазькій війні 1992-1993 років.

















Протести у Грузії: поліція розігнала демонстрантів, майже 240 постраждалих (ОНЛАЙН) / 4 фотографии

Нагадаємо, посол України в Грузії Ігор Долгов влаштував демарш президенту Міжпарламентської асамблеї православ’я, російському депутату Сергію Гаврилову – на знак протесту проти опору з боку Москви бажанню України отримати Томос про автокефалію.

Джерело: Новости-Грузия

Фото: Николай Левшиц