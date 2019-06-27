PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Ангела Меркель знову затремтіла на президентській зустрічі

Ангелі Меркель стало погано на зустрічі з президентом Німеччини.

Ангела Меркель знову затремтіла на президентській зустрічі

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель затремтіла під час промови президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра.

Це другий випадок за останні два тижні. У попередній раз канцлер відчула нездужання на переговорах з президентом України Володимиром Зеленським.

У неї тремтіли руки і ноги, але вона продовжувала стояти біля президента, який побачив її стан. Канцлерові запропонували склянку води, але вона відмовилася.

Читайте: Спека в Києві: у столиці зросла кількість шкідливих домішок у повітрі

Канцлер Німеччини не збирається скасовувати поїздку на саміт G20 в Осаці через цю слабкість.

До слова, у деяких районах Німеччини зараз +38°C.

Нагадаємо, Європа останній тиждень потерпає від аномальної спеки. Синоптики прогнозують, що стовпчики термометрів піднімуться вище 40°C.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Тест на межі компромісу. Результати зустрічі Зеленського з Макроном і Меркель
Чому Макрон хоче помирити Зеленського та Путіна
Зустріч на рівні радників країн нормандської четвірки запланована на липень
Меркель стало зле перед зустріччю з Зеленським – канцлер пояснила причину
Зустріч Зеленського і Меркель: санкції залишаться, поки РФ не поверне Крим
Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі з Меркель
Зеленський у Берліні: програма візиту
Зеленський і Меркель можуть обговорити Північний потік-2
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка