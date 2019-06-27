Ангелі Меркель стало погано на зустрічі з президентом Німеччини.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель затремтіла під час промови президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра.

Це другий випадок за останні два тижні. У попередній раз канцлер відчула нездужання на переговорах з президентом України Володимиром Зеленським.



У неї тремтіли руки і ноги, але вона продовжувала стояти біля президента, який побачив її стан. Канцлерові запропонували склянку води, але вона відмовилася.

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Канцлер Німеччини не збирається скасовувати поїздку на саміт G20 в Осаці через цю слабкість.

До слова, у деяких районах Німеччини зараз +38°C.

Нагадаємо, Європа останній тиждень потерпає від аномальної спеки. Синоптики прогнозують, що стовпчики термометрів піднімуться вище 40°C.