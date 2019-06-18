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Меркель стало зле перед зустріччю з Зеленським – канцлер пояснила причину

Журналістам вдалося відзняти як незадовго до зустрічі з президентом Володимиром Зеленським канцлеру Німеччини Ангелі Меркель стало погано.

Зеленський і Меркель

Незадовго до зустрічі з президентом Володимиром Зеленським канцлеру Німеччини Ангелі Меркель стало погано.

У неї тремтіли руки і ноги, але вона продовжувала стояти перед військовим оркестром разом із Зеленським.

Канцлер розповіла, що її стан був викликаний зневодненням, але зараз вона почуває себе краще.

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– Відтоді я випила приблизно три склянки води. Мені це було необхідно і зараз я добре себе почуваю – пояснила Меркель.

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що санкції проти Росії діятимуть поки Україні не повернуть Крим.

Джерело: Steve Herman

Фото: Steve Herman

Відео: 5 канал

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