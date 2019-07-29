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Перехватили ракеты в космосе: Израиль и США испытали Arrow 3

Совместно разработанную США и Израилем систему противоракетной обороны Arrow 3 испытали на Аляске.

Перехватили ракеты в космосе: Израиль и США испытали Arrow 3

Израиль и США успешно испытали совместно разработанную систему противоракетной обороны Arrow 3 на Аляске и смогли трижды перехватить ракету за пределами атмосферы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Arrow 3 позволит Израилю противодействовать баллистическим ракетам Ирана.

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Ракета Arrow 3 является частью щита, который Израиль разработал, чтобы защищаться от ракет, выпущенных из Сектора Газа и Ливана. Система стоит в одном ряду с Железным куполом, системой David’s Sling и системой Arrow 2.

Напомним, в апреле первый израильский посадочный лунный аппарат Beresheet прислал снимки, сделанные во время выхода на окололунную орбиту.

Фото: Benjamin Netanyahu

Источник: AP

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