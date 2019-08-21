Членов королевской семьи Дании удивило решение президента США Дональда Трампа отложить визит в страну из-за острова Гренландия.
Отмена визита Дональда Трампа в Данию в королевской семье назвали неожиданным.
– Это стало неожиданностью, больше нам сказать нечего, – заявила официальный представитель королевского дома Лене Баллебю.
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При этом многие датские политики восприняли этот шаг президента США как недипломатичный.
Ранее члены королевской датской семьи заявили, что жители острова Гренландия могут сами решить его судьбу.
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