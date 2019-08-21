Членів королівської сім’ї Данії здивувало рішення президента США Дональда Трампа відкласти візит у країну через острів Гренландія.

Скасування візиту Дональда Трампа в Данію у королівській родині назвали несподіваним.

– Це стало несподіванкою, більше нам сказати нічого, – заявила офіційний представник королівського дому Лене Баллебю.

Читайте: Трамп скасував візит у Данію через Гренландію

При цьому багато данських політикыв сприйняли цей крок президента США як недипломатичний.

Раніше члени королівської данської сім’ї заявили, що жителі острова Гренландія можуть самі вирішити його долю.