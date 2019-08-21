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У королівській родині Данії здивовані рішенням Трампа відкласти візит

Членів королівської сім’ї Данії здивувало рішення президента США Дональда Трампа відкласти візит у країну через острів Гренландія.

У королівській родині Данії здивовані рішенням Трампа відкласти візит

Скасування візиту Дональда Трампа в Данію у королівській родині назвали несподіваним.

– Це стало несподіванкою, більше нам сказати нічого, – заявила офіційний представник королівського дому Лене Баллебю.

Читайте: Трамп скасував візит у Данію через Гренландію

При цьому багато данських політикыв сприйняли цей крок президента США як недипломатичний.

Раніше члени королівської данської сім’ї заявили, що жителі острова Гренландія можуть самі вирішити його долю.

Фото: Dreamstime

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