Членів королівської сім’ї Данії здивувало рішення президента США Дональда Трампа відкласти візит у країну через острів Гренландія.
Скасування візиту Дональда Трампа в Данію у королівській родині назвали несподіваним.
– Це стало несподіванкою, більше нам сказати нічого, – заявила офіційний представник королівського дому Лене Баллебю.
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При цьому багато данських політикыв сприйняли цей крок президента США як недипломатичний.
Раніше члени королівської данської сім’ї заявили, що жителі острова Гренландія можуть самі вирішити його долю.
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