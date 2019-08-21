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Факты / Мир

Трамп отменил визит в Данию из-за Гренландии

Остров Гренландия стал камнем преткновения во взаимоотношениях США и Дании.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп отменил запланированный ранее визит в Данию, потому что премьер этой страны отказалась обсуждать покупку острова Гренландия.

– Дания – очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что ей неинтересно обсуждать покупку Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другой раз, – написал он в Twitter.

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Трамп также отметил, что своей позицией Фредериксен сэкономила много средств как для Дании, так и для Соединенных Штатов:

– Я благодарен за это и с нетерпением жду перепланировки где-то в будущем.

Ранее Дональд Трамп проводил консультации, могут ли США купить Гренландию, и уже попросил адвоката в Белом доме изучить эту идею.

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