Провал десятилетия. Прямо на глазах у сотрудников СБУ из аэропорта Борисполь убежал известный на весь мир наркобарон Амос Дов Сильвер. Недавно должна была состояться его экстрадиция в Израиль. Местные правоохранители его разыскивают за организацию интернет-платформы, через которую продавался канабис.

Интересно, что сопровождающие даже после бегства не заметили исчезновения преступника. Как будто ему позволяют уйти. Государственное бюро расследований уже начало проверку: не было ли сговора между наркоторговцами и сотрудниками СБУ. То, что Сильверу помогли сбежать допускают и в самой Службе безопасности.

В том, что побег не был случайным, убежден подполковник запаса СБУ Андрей Дубовик. Он не раз перевозил особо опасных преступников. Комментируя видео из аэропорта, сразу указывает на важные нюансы – например, непонятный досмотр работников СБУ во время выполнения боевого задания, а также жест сотрудника СБУ, похожий на специальный знак Сильверу.

Доставить Сильвера в аэропорт доверили почему-то работникам Главного управления по борьбе с коррупцией. И это преступника, обвиняемого в торговле наркотиками. Амос Дов Сильвер выбежал из зоны контроля. Отсюда и до выхода из аэропорта остается около ста метров. Весь путь он пробежал беспрепятственно, мимо охраны и камер видеонаблюдения. О том, кто бежит, похоже, никто не догадывается. Уже на выходе он садится в такси и уезжает.

Водитель, который подобрал Сильвера, уже в дороге узнал от своих коллег, что нужно вернуться в аэропорт. Впрочем, наркобарон понял, что что-то пошло не так и просто убежал. Сильвера СБУ задержала во второй раз в Умани. Беглеца доставили в Израиль. Ему светит немалый срок в тюрьме.

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Но решетка не всегда способна удержать особенно изобретательных преступников. Это доказал украинский хакер-вундеркинд. 16 марта 2013 на территорию Петровской исправительной колонии №49 садится вертолет. Такого охрана колонии точно не ожидала. Вертолет приземлился прямо на спортивную площадку.

Он прилетел за махинатором Дмитрием Тычковым. Вместе с ним бежать собирался еще один осужденный. Побег был продуман до мельчайших деталей. Примерно в 10:40 осужденный вместе с напарником выходят во двор, где их уже ждет вертолет. Остается несколько метров, сесть, завести двигатель и подняться в небо. Кажется, что свобода еще не была так близко.

Но попытка побега провалилась – двигатель вертолета не запустился. После расследования, администрацию шокировал уровень ее подготовки. Организовать побег помогал родственник одного из беглецов. Он заказал вертолет на аэродроме в Киевской области и с помощью автомата заставил пилота лететь в зону.

Тычкова отправили в Кропивницкий СИЗО. Правда, в 2016 году ему таки удается сбежать – уже из изолятора.

Сколько стоит свобода для денежных зэков хорошо знает Сергей Старенький. В свое время он возглавлял пенитенциарную службу. Он до сих пор помнит самый громкий украинский побег: 2014 бежал Александр Шепелев, бывший банкир и экс-нардеп, который подозревался в отмывании сотен миллионов гривен.

Старенький убежден: бегство Шепелева было хорошо продумано и щедро оплачено – в частности, представителям администрации, которые помогли совершить побег. На организацию было потрачено около $1 млн. Поводом стала внезапная тяжелая болезнь Шепелева. Его вывозят в больницу, откуда он не вернется.

Самые громкие тюремные побеги: как преступникам удавалось оказаться на воле

Побеги известных преступников из украинских тюрем часто не менее зрелищны, чем в остросюжетных голливудских фильмах. А по изобретательности легко могут посоревноваться с искусными побегами самых известных гангстеров и наркобаронов мирового уровня.

Таких, как легендарный Эль Чапо Гусман. В США его считают самым влиятельным наркобароном в мире. Попытку Эль Чапо тайно покинуть мексиканскую тюрьму назвали бегством века. Выяснилось, что под ванной комнатой он выкопал тоннель в два километра. Но на свободе Эль Чапо пробыл недолго. За полгода его поймали в Мексике и передали США, где он находится до сих пор.

А вот бразильский наркобарон оказался еще более изобретательным. 42-летний Клаувино да Сильва надел джинсы, бюстгальтер и футболку своей дочери. А на лицо – силиконовую маску, парик и очки. Да Сильву выдала нервозность, которую заметили охранники. Но отнюдь не внешний вид. Тем не менее, в конце концов, его поймали.

К слову, Факты ICTV рассказывали про побег заключенных из колонии в Одессе.