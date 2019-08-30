Провал десятиліття. Просто на очах у співробітників СБУ з аеропорту Бориспіль втік відомий на весь світ наркобарон Амос Дов Сільвер. Нещодавно мала відбутися його екстрадиція до Ізраїлю. Тамтешні правоохоронці його розшукують за організацію інтернет-платформи, через яку продавався канабіс.

Цікаво, що супровід навіть після втечі не помітив зникнення злочинця. Неначе йому дозволяють втекти. Державне бюро розслідувань вже почало перевірку: чи не було змови між наркоторгівцем та працівниками СБУ. Те, що Сільверу допомогли втекти допускають і в самій Службі безпеки.

У тому, що втеча не була випадковою, переконаний підполковник запасу СБУ Андрій Дубовик. Він не раз перевозив особливо небезпечних злочинців. Коментуючи відео з аеропорту, одразу вказує на важливі нюанси – наприклад, незрозумілий обшук працівників СБУ під час виконання бойового завдання, а також жест співробітника СБУ, схожий на спеціальний знак Сільверу.

Доправити Сільвера в аеропорт довірили чомусь працівникам Головного управління з боротьби із корупцією. І це злочинця, якого звинувачують у торгівлі наркотиками. Амос Дов Сільвер вибіг із зони контролю. Звідси і до виходу з аеропорту лишається близько ста метрів. Увесь шлях він пробіг безперешкодно, повз охорону та камер відеоспостереження. Про те, хто біжить, схоже, ніхто не здогадується. Вже на виході він сідає в таксі та їде геть.

Водій, який підібрав Сільвера, вже в дорозі дізнався від своїх колег, що потрібно повернутися до аеропорту. Втім, наркобарон зрозумів, що щось пішло не так і просто втік. Сільвера СБУ затримала вдруге в Умані. Втікача доправили до Ізраїлю. Йому світить чималий строк у в’язниці.

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Та грати не завжди здатні втримати особливо винахідливих злочинців. Це довів український хакер-вундеркінд. 16 березня 2013 року на територію Петрівської виправної колонії №49 сідає гелікоптер. Такого охорона колонії точно не очікувала. Гвинтокрил приземлився прямо на спортивний майданчик.

Він прилетів за махінатором Дмитром Тичковим. Разом з ним втікати збирався ще один засуджений. Втеча була продумана до найменших деталей. Приблизно о 10:40 засуджений разом із напарником виходять на подвір’я, де їх вже чекає гелікоптер. Залишається кілька метрів, сісти, завести двигун і здійнятися в небо. Здається, що свобода ще не була так близько.

Але спроба втечі провалилась – двигун гелікоптера не запустився. Після розслідування, адміністрацію шокував рівень її підготовки. Організувати втечу допомагав родич одного з втікачів. Він замовив гвинтокрил на аеродромі на Київщині і за допомогою автомату змусив пілота летіти на зону.

Тичкова відправили до Кропивницького СІЗО. Щоправда, у 2016 році йому таки вдається втекти – вже з ізолятора.

Скільки коштує воля для грошовитих зеків добре знає Сергій Старенький. Свого часу він очолював пенітенціарну службу. Він і досі пам’ятає найгучнішу українську втечу: 2014 року втік Олександр Шепелев, колишній банкір та екс-нардеп, який підозрювався у відмиванні сотень мільйонів гривень.

Старенький переконаний: втеча Шепелева була добре продумана і щедро оплачена – зокрема, представникам адміністрації, які допомогли вчинити втечу. На організацію було витрачено близько $1 млн. Приводом стала раптова тяжка хвороба Шепелева. Його вивозять до лікарні, звідки він не повернеться.

Найгучніші тюремні втечі: як злочинцям вдавалося опинитися на волі

Втечі відомих злочинців з українських в’язниць часто не менш видовищні, ніж в гостросюжетних голівудських фільмах. А за винахідливістю легко можуть позмагатися із майстерними втечами найвідоміших гангстерів та наркобаронів світового рівня.

Таких, як легендарний Ель Чапо Гусман. У США його вважають найвпливовішим наркобароном у світі. Спроба Ель Чапо таємно покинути мексиканську в’язницю назвали втечею століття. З’ясувалося, що під ванною кімнатою він викопав тунель у два кілометри. Та на волі Ель Чапо пробув не довго. За півроку його спіймали в Мексиці і передали США, де він перебуває і досі.

А от бразильський наркобарон виявився ще винахідливішим. 42-річний Клаувіно да Сільва вдягнув джинси, бюстгалтер та футболку своєї доньки. А на обличчя – силіконову маску, перуку та окуляри. Да Сільву видала знервованість, яку помітили охоронці. Та аж ніяк не зовнішній вигляд. Тим не менш, врешті решт, його спіймали.

До слова, Факти ICTV розповідали про втечу в’язнів з колонії в Одесі.