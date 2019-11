Дональд Трамп начал плановое ежегодное медобследование, которое завершится в 2020 году.

Этого обследования не было в графике президента США, Белый дом также его анонсировал.

Отмечается, что Трамп здоровый и энергичный, никаких жалоб нет.

Читайте: Везде все плохо: Трамп о выступлении Йованович на слушаниях по импичменту

Visited a great family of a young man under major surgery at the amazing Walter Reed Medical Center. Those are truly some of the best doctors anywhere in the world. Also began phase one of my yearly physical. Everything very good (great!). Will complete next year.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019