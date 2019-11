Суд Гонконга признал неконституционным запрет ношения масок протестующими, потому что он противоречит основному закону, согласно которому Гонконг вернулся под власть Китая в 1997 году.

Также в ночь на понедельник, 18 ноября, полиция Гонконга окружила сотни протестующих внутри Политехнического университета и пригрозила применить боевые патроны после того, как антиправительственные демонстранты ранили сотрудника полиции.

Штурм университета продолжался всю ночь. Полиция применила слезоточивый газ и водометы против митингующих. Предварительно полицейские окружили территорию университета, заблокировав все входы и выходы.

Митингующие применили против них коктейли Молотова. Штурм продолжается.

A bloody fight has broken out between protesters and riot police outside Hong Kong Polytechnic University, where upwards of several hundred student protesters have been barricaded inside for days. https://t.co/TCtHvlLEId pic.twitter.com/JRnMmqZtGt

— CNN International (@cnni) 18 листопада 2019 р.