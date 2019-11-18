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Факты / Мир

Штурм университета и отмена закона: что происходит в Гонконге

Высокий суд Гонконга отменил распоряжения городской администрации о запрете ношения масок участниками массовых протестов.

Протести у Гонконзі

Суд Гонконга признал неконституционным запрет ношения масок протестующими, потому что он противоречит основному закону, согласно которому Гонконг вернулся под власть Китая в 1997 году.

Также в ночь на понедельник, 18 ноября, полиция Гонконга окружила сотни протестующих внутри Политехнического университета и пригрозила применить боевые патроны после того, как антиправительственные демонстранты ранили сотрудника полиции.

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Штурм университета продолжался всю ночь. Полиция применила слезоточивый газ и водометы против митингующих. Предварительно полицейские окружили территорию университета, заблокировав все входы и выходы.

Митингующие применили против них коктейли Молотова. Штурм продолжается.

К слову, 23 октября власти Гонконга приняли решение об окончательном отзыве законопроекта касательно экстрадиции в Китай.

Источник: AFP

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